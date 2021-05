El Sevilla Atlético-Linense tendrá público, en el adiós histórico a una categoría

El Sevilla Atlético se juega este domingo ante el Linense ocupar una de las dos plazas que su grupo otorga para jugar la Primera RFEF la próxima temporada. Esta nueva categoría, la superior de las tres en las que se ha dividido la 2ª B, tendrá dos grupos y acogerá a los mejores clubes que este año han jugado en dicha división y a los que desciendan de Segunda.



Para ello, el equipo de Paco Gallardo depende de sí mismo ante un rival que, a priori, no se juega nada, salvo una eventual clasificación para la Copa del Rey. Y que ya la pasada semana se dejó ir ante el Córdoba, frente al que cayó goleado (0-5). De ganar, tendrá una plaza en esa nueva categoría, pero de no hacerlo deberá estar pendiente de lo que ocurra en Córdoba y Murcia, pues el equipo califal y el Tamaraceite canario también tienen sus opciones.



El gran aliciente, aparte del ascenso, es que los jóvenes jugadores sevillistas podrán contar con el apoyo de los suyos, aunque sea de forma limitada. Las reglas de la RFAF, que se guían por las indicaciones de la Junta de Andalucía, permiten un tanto por ciento de público con un máximo de 400 personas en los estadios en el nivel de alerta en que está Sevilla (Nivel 3). Pese a ello, el club no había permitido hasta ahora la entrada, dado que es difícil contentar a tantos socios como tiene con sólo 400 entradas.



Pero hará una excepción para un partido tan importante y ha anunciado esta mañana que "los equipos de cantera del Sevilla FC y familiares de los jugadores, con una asistencia siempre por debajo del límite de 400 espectadores permitidos, apoyarán al Sevilla Atlético este domingo en el partido en el que se juega su presencia en la futura Primera RFEF". Aunque pequeño y simbólico, los jugadores se verán reforzados al estar cerca de los suyos.

Será también el, una categoría que durante más de cuatro décadas ha formado parte importante del fútbol español, en la que el filial sevillista ha estado 28 temporadas y de la que se ha proclamado dos años campeón.