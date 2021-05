Betis Deportivo-CD San Fernando: horario, televisión y cuentas para seguir soñando con el ascenso

El Betis Deportivo recibe este domingo a CD San Fernando, en la última jornada de la segunda fase en el Grupo IV-C de Segunda división B, categoría que a partir de la próxima temporada dejará paso a la Primera y Segunda RFEF. Los de Manel Ruano ya tienen asegurado su pasaporte para estrenar la nueva categoría de Bronce del fútbol español, pero van a luchar hasta el último segundo por militar en Segunda división en la 2021/2022.



El filial verdiblanco cayó la semana pasada ante el Atlético Sanluqueño (2-1) y dio un importante paso atrás en sus aspiraciones de jugar el 'play off' de ascenso a Segunda. No obstante, como se han encargado de resaltar desde la entidad de Heliópolis -Ruano, jugadores y el propio club, con un alentador vídeo de arenga- aquí no se rinde nadie y el sueño sigue más que vivo.



El Betis Deportivo recibirá al San Fernando en el campo principal de la Ciudad Deportiva Luis del Sol a las 12:00 horas de este domingo, en un encuentro que podrá seguirse en directo por Betis TV y la plataforma Footters, así como por la radio oficial y el canal de YouTube del club verdiblanco.



La derrota del pasado domingo en El Palmar hizo que el filial del Betis perdiese su privilegio de depender de sí mismo, por lo que solamente le queda vencer a los isleños y esperar a ver lo que sucede en el resto de encuentros; principalmente en el UCAM-Algeciras. Los rojiblancos están cuartos ahora mismo, con un punto menos que el San Fernando, tercero, y uno más que los heliopolitanos.



El Betis Deportivo se asegura ser cuarto ganando al San Fernando, pues lo rebasaría en puntos (39 frente a 37), pero para ser tercero necesita que el Algeciras no gane en Murcia al UCAM. Le basta con las tablas, pues igualarían a los rojiblancos y los marcadores de los duelos directos benefician a los verdiblancos (1-0 y 3-0). Los murcianos, ahora mismo segundos, se juegan el liderato definitivo del Grupo 4-C con el Linares, que se enfrenta a un Sanluqueño ya sin opciones.