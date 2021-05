Gallardo: "Es un triunfo de la cantera del Sevilla"

No pudo reprimir la emoción Paco Gallardo tras lograr el ascenso a la Primera RFEF con el Sevilla Atlético. El técnico del filial ha querido acordarse de todos aquellos que apostaron por él para este proyecto. "Creo que desde el primer día que me ofrecieron el equipo sabía del potencial que tenían. Quiero dar las gracias a Monchi, quien me lo ofreció y quien ha tenido paciencia conmigo. Yo lo único que le pedía era paciencia, sabía de la capacidad de los jugadores porque los conozco desde pequeños. Siendo el equipo más joven nos metemos en una categoría en la que el Córdoba se queda fuera, en la que el Murcia se queda fuera o Atlético de Madrid B no se va a meter. Ha costado", ha explicado el míster.

También quiso agradecer Gallardo a todo su cuerpo técnico y a todos los escalafones de la cantera nervionense: "Tengo que dar gracias a todos los componentes del cuerpo técnico, es un triunfo de la cantera del Sevilla, de todos los entrenadores que vienen por detrás. Gracias al trabajo de ellos y de los preparadores físicos podemos llegar a tener esta cantera. Agradecerle también a Pablo Blanco, quien me da buenos consejos. A Carlos Marchena, a quien siempre tengo ahí. Gracias a todos podemos celebrar algo que en principio parecía que no podríamos conseguir".

Por último, Gallardo destacó el buen trabajo de sus chicos: "Nos quedamos con la miel en los labios en esa primera fase después de una segunda vuelta increíble. Ahora nos ha costado pero lo hemos podido conseguir. Esta cantera se merece tener a estos jugadores en la Primera RFEF".