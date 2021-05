Calzado: Raúl como delantero del Betis, Paul, Rodri, Luis Martínez, Cordón...

Miguel Calzado, director de la cantera del Betis desde 2019, ha concedido una entrevista a Betisweb en la que trata diversos aspectos relacionados al trabajo de formación que lleva a cabo el conjunto verdiblanco, así como la actualidad del primer filial y su misión de formar futbolistas para el primer equipo del Betis. Un papel en el que, según Calzado, juega también un papel protagonista Manel Ruano, técnico del Betis Deportivo: "Lo conozco de mi etapa en Málaga. Manel tiene muchas virtudes, pero, a rasgos generales, es un entrenador perfecto porque sabe combinar el tema de la formación y el tema de la competición. Tiene un carácter importante tanto en lo formativo como en lo competitivo. Eso en un equipo como es el filial es fundamental. En términos más técnicos, es un entrenador muy avanzado en lo metodológico. Son razones de peso para haber apostado por él y los resultados, hasta el momento, me están dando la razón en ese sentido".

Junto al de Ruano, el director de cantera del Betis también se refirió a otros nombres propios del primer filial, como es el caso de Luis Martínez: "Desde mi posición de responsable, creo que es importante crear ese contexto idóneo para que los futbolistas se desarrollen. Tenemos a gente más joven, pero toda la gente joven no tiene cabida en el filial. Hay gente que va más lenta, gente que va más rápida en su desarrollo y lo veo necesario. Luis Martínez nos ha dado mucho y es un futbolista fundamental por lo que se ha visto en el campo, pero también en el vestuario, por el día a día€ Es un chaval magnífico, muy profesional, con hambre, con ganas, compañero, líder€Para la gente joven, ese espejo en el que mirarse, es fundamental. El cambio de mentalidad vino tras un análisis profundo, después de varias derrotas, analizamos la situación y creímos que nos faltaba ese impulso que tanto Luis como David nos dieron".

Raúl y sus opciones de formar parte de la delantera de Pellegrini: "Eso es una pregunta para Manuel Pellegrini o para Antonio Cordón que son los que deciden en el primer equipo. Yo pienso que Raúl tiene las condiciones y él será, con su trabajo diario, el que vaya marcando hasta dónde puede llegar. Hay veces que he tenido conversaciones con él y así se lo he transmitido siempre. Llega un momento en el que no solo vale con las condiciones, sino también el trabajo diario, el progreso, la profesionalidad en todos los aspectos€ No digo que no lo sea, pero cada vez te van a ir exigiendo más y tienes que adaptarte a esa exigencia. Eso lo va a ir marcando el propio futbolista".

Paul, Rodi, Robert...: "Ese es nuestro mayor triunfo y nuestro mayor orgullo. Por desgracia, el Betis Deportivo no puede subir a Primera División. Al final, los que suben son ellos: los Rodri, los Paul, los Robert, los Edgar, los Raúl€ Esos son los que tienen posibilidades de subir a Primera y para eso es para lo que trabajamos. Siento casi el mismo o más orgullo que un ascenso".

Cambios de cara a la próxima temporada: "Nos tendremos que sentar con los jugadores para ver lo que piensa cada uno, lo que quieren, las cosas que tengan fuera cada uno, evaluar a la gente que viene de abajo€ De momento, estamos reflexionando y no podría decir si habrá muchos o pocos cambios. Habrá gente que saldrá, evidentemente. Bien por edad, porque quieran pegar un salto al fútbol profesional, por ambas cosas, etc. A día de hoy, todavía no he hablado con ninguno. Me pondré esta semana o la que viene, antes de que se vayan de vacaciones, iremos viendo situación a situación y tomaremos decisiones".

Sus objetivos a medio plazo como director de cantera del Betis: "Mis objetivos a medio plazo es que seamos una cantera reseñable en España, que creo que poco a poco lo estamos consiguiendo, sacar a jugadores, que es lo principal, y que los equipos compitan porque todo eso va unido. Una de las exigencias que te demanda hoy la élite es esa, que lleguen futbolistas competitivos. También se tiene que dar el contexto ideal en ese equipo para que el futbolista salga, pero pienso que, si somos capaces de hacer un trabajo planificado, con un proceso, ese reguero de canteranos será más asiduo con el primer equipo. Que todos los años, o casi todos los años, haya alguna subida. Y si no es al primer equipo, por lo menos que saquemos gente al fútbol profesional. Hay veces que con el Real Betis no caben, pero se desarrollan y es un orgullo que puedan jugar en la élite y ese es el mayor reconocimiento que podemos tener la gente de cantera".

- Su relación con Cordón: "La llegada de Cordón, para nosotros, ha sido magnífica. La relación es estrecha y cercana. Tener un director deportivo que apuesta por la cantera es fundamental porque si no, nuestro trabajo no tendría sentido. Están siendo valientes para sacar a jugadores de la cantera. Cuando le cuentas alguna historia o le transmites alguna preocupación, te entiende perfectamente y te apoya con todo lo que le dices. Eso no es fácil. Conoce la cantera de su etapa en el Villarreal y la comunicación es mejor porque hablamos el mismo idioma. Estoy muy contento con su llegada y con la relación que se ha forjado".