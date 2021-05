Marchena transmite su experiencia en el programa de la Junta 'Mentor 10'

El ex jugador de fútbol y campeón del mundo con la selección española en Sudáfrica en 2010, el sevillano de Las Cabezas Carlos Marchena, ha protagonizado en las Instalaciones Deportivas La Cartuja de Sevilla una nueva actividad del programa 'Mentor 10', puesto en marcha por la Consejería de Educación y Deporte, con el objetivo de fomentar los valores del deporte y los hábitos de vida saludables entre los escolares y jóvenes deportistas.

El acto, que comenzó con los vídeos promocionales de Mentor 10 y de Andalucía Región Europea del Deporte, ha estado presidido por el secretario general para el Deporte de la Junta de Andalucía, José María Arrabal, quien se dirigió a los chicos del Cabecense: "vais a disfrutar del deporte que amáis, esto da sentido a todo lo que hacemos, que es para vosotros. Aprovechadlo y disfrutadlo. Cuando ideamos Mentor 10 teníamos claro que teníamos deportistas en Andalucía que han escrito la historia con heroicidades, que no podíamos dejar pasar sin pena ni gloria. Esa experiencia podían haberla compartido como embajadores del deporte andaluz, pero pensamos que un programa de mentoría sería mucho mejor".

Arrabal destacó también que "queremos campeones en valores y campeones en la vida. No le quitamos importancia al deseo de ganar, pero donde hay que ser un campeón es en la vida, eso es lo que nosotros queremos. El fracaso no es que no salgan las cosas, sino el no intentarlo, el no luchar por ello".

En el acto también estuvieron presentes la directora general de Planificación, Instalaciones y Eventos Deportivos, Isabel Sánchez; el concejal de Promoción Deportiva, Ocio y Fiestas Populares del Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan, Francisco Alberto Crespo; la concejal de Educación, Igualdad e Infancia, Mª Luisa Castro; el vicepresidente y presidente delegado de Sevilla de la Real Federación Andaluza de Fútbol, Pedro Borrás; la delegada territorial de Educación y Deporte en Sevilla, Mª José Eslava; y el vicepresidente del Club Deportivo Cabecense, Francisco Pérez.

Isa Sánchez señaló que "con este programa queremos que nuestros 21 mentores nos cuenten sus experiencias, cómo se han caído para después levantarse y que guíen a cada uno de los cinco mentorizados que tienen a su cargo".

Alberto Crespo agradeció a la Consejería "el invitarnos a este acto y sobre todo por invitar a nuestro club, y elegir a Carlos Marchena como mentor, porque su calidad humana está fuera de duda, además es un experto en temas como la nutrición, y seguro que es una de las cosas que va a poner en valor".

Pedro Borrás, por su parte, destacó que "al fútbol se llega con sacrificio e ilusión y Carlos ya mostraba de pequeño lo que iba a llegar a ser, y una Eurocopa y un Mundial no son fáciles de conseguir. También quiero agradecer a la Junta de Andalucía por contar con estas magníficas instalaciones en las que nos encontramos y por el esfuerzo que han hecho para lograr que Sevilla sea sede de la Eurocopa de este año".

El vicepresidente del Cabecense, Francisco Pérez, dio las gracias por la invitación "a un club que ya lleva 50 años federado, en el que formamos a niños en valores y, en definitiva, los formamos como personas. Este programa es un buen ejemplo de todo lo bueno que se puede hacer por la formación en el deporte".

Carlos Marchena, por su parte, comentó que "en la vida hay que tener un referente y en mi caso ha sido mi padre, con el que he aprendido a caerme y a levantarme". El ex campeón del mundo señaló también que para ser un buen deportista "hay una serie de valores importantes a tener en cuenta: compañerismo, compromiso, puntualidad, autocontrol, constancia, responsabilidad, valor, humildad, disciplina, esfuerzo, pasión y todo gira en torno al respeto. Todos estos valores se pueden aplicar a cualquier ámbito de la vida".

Una vez finalizada la charla se realizaron unos ejercicios prácticos propuestos por Carlos Marchena a los 46 chicos presentes en la actividad, que pertenecen al Club Deportivo Cabecense de la localidad sevillana. La práctica se llevó a cabo en el remodelado campo de césped artificial de la instalación deportiva sevillana.

Mentor 10

El Programa 'Mentor10' es un proyecto estratégico que lleva de manera progresiva y en diferentes niveles la formación en valores y la promoción de los hábitos saludables a la población en edad escolar y, al mismo tiempo, constituye un impulso notable para la formación de los talentos deportivos andaluces, gracias a 21 mentores que les guiarán en la fase inicial de sus trayectorias deportivas.

Se trata de que los niños y jóvenes que participen en este proyecto tengan la referencia de personas que han pasado por el mundo del deporte de élite, por el éxito y que lo han hecho, además, desde la base.

Además de Carlos Marchena, los deportistas que pertenecen a este programa en su tercera edición y que son mentores del deporte andaluz son Blanca Manchón, María Pérez, José Manuel Ruiz, Carolina Marín, Fátima Gálvez, Damián Quintero, María Peláez, Berni Rodríguez, Lourdes Mohedano, Regino Hernández, María Pujol, Carmen Martín, José Manuel Quintero, Adrián Gavira, Josué Brachi, Juan Bautista Castilla 'Chamba', Emilio Martín, Celia Jiménez, Carmen Herrera y Rubén Alcántara.