Primeros movimientos en el futuro inmediato de Edgar y Luis Martínez, canteranos del Betis

Con el Real Betis sumido en la búsqueda de los sustitutos de Emerson y Mandi, rastreando el mercado para encontrar al precio más bajo posible los mejores puntales para la nueva defensa verdiblanca, hay otros dos zagueros heliopolitanos que han comenzado a moverse de cara a ir perfilando su futuro más inmediato. Uno es el polivalente Edgar González, que regresará de una provechosa cesión en el Real Oviedo, y el otro es el capitán del filial, Luis Martínez. Ambos están a la espera de una conversación con Antonio Cordón para que el director deportivo les explique cuáles son los planes de Manuel Pellegrini con ellos y los posibles escenarios que el club maneja.



Edgar llegó al Betis Deportivo hace tres años como central. En esa posición comenzó jugando en el filial y también fue la demarcación en la que debutó con el primer equipo de la mano de Quique Setién, en un partido copero en Santander en esa misma 18/19. No obstante, en la 19/20 brilló en Primera división como pivote defensivo con Rubi sentado en el banquillo del Benito Villamarín, y se ha asentado en esa posición en su cesión en el Oviedo, con el 'Cuco' Ziganda.



Edgar ha completado 38 encuentros con el conjunto carbayón, ostentando el rol de indiscutible durante todo un curso en el que sólo paró cuando le obligó el coronavirus y en el que ha mostrado una nueva faceta de su creciente repertorio futbolístico: habilidad como centrocampista llegador, ya que ha marcado tres goles con la entidad asturiana, de la que se ha despedido en redes sociales antes de conocer qué pasará con él la próxima temporada.





"The End (final), temporada 20/21.. Gracias también a la afición por el apoyo y a mis compañeros por hacerme disfrutar día tras día. ¡Llevaré elconmigo siempre!", ha manifestado el espigado jugador catalán de sólo 24 años y. El de Sant Juan Despí confía en formar parte de la plantilla verdiblanca en la 21/22, pero no las tiene todas consigo. Sabe que dependerá, en gran medida, de lo que Pellegrini y Cordón decidan sobre(se le busca una cesión para que se foguee) y de lo que el mercado ofrezca para otra de las prioridades: acompañar o relevar a, que a sus 27 años tiene. En los últimos meses se han disipado gran parte de las voces que le apuntaban como en candidato idóneo parade la zaga bética. De hecho, si Pellegrini no ha tirado de él (como hizo con varios de sus compañeros en el filial) fue porque el reglamento le habría impedido volver a estar disponible para, que ha tenido en el capitán a uno de los baluartes del mejorque se recuerda.El riojano, que ha jugadocon el segundo equipo verdiblanco, ha metidoy ha sido uno de los principales(se quedó a las puertas de luchar por subir a Segunda). Susería muy útil en la nueva categoría de bronce, plagada de clubes con mucha historia en Primera y Segunda; pero sabe quey que, si el Betis no tiene nada jugoso para él, puede aspirar a subir de categoría. De hecho, yaen un mercado de fichajes que se presenta clave en su carrera.Luis Martínez lo sabe, de ahí que sea. El de Arnedo acaba dey ha firmado por una de las principales agencias de España. Desde este lunes es cliente de, la empresa de, que le ha dado la bienvenida por redes sociales al completísimo zaguero del filial del Betis y que ya trabaja en encontrarle la mejor opción posible para la venidera campaña 21/22.