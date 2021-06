El emocionado adiós de Julio Alonso al Betis, en el final de un "camino inolvidable"

Las despedidas siempre son difíciles y más aún cuando toca marcharse de lo que uno considera su hogar, su familia y su gente. Ése es el trago por el que está pasando en estos días el canterano Julio Alonso (22 años), que llegó con 16 años a los escalafones inferiores del Real Betis, club que siente como propio y del que se ha despedido en redes sociales sin poder ocultar su emoción y después de haberlo jugado casi todo en una temporada para el recuerdo en el filial.



"Queridos béticos: Me dirijo a vosotros para anunciar que nuestros caminos se separan. Desde mi llegada en 2016, sólo tengo palabras de agradecimiento para todos vosotros. En estos cinco caños he vivido momentos malos de los que he aprendido y me han hecho crecer, tanto como futbolista como persona, y momentos inolvidables e irrepetibles junto a las trece barras", comienza en su emocionada carta de adiós el lateral izquierdo canterano.



"Quiero agradecer a todo el personal del club, compañeros, familia, representantes, amigos y, sobre todo, a esta AFICIÓN. Este camino inolvidable se acaba para mí, pero esté donde esté siempre habrá un bético más. ¡'Musho' Betis!", concluye Julio Alonso, que ha sido una pieza importante para Manel Ruano en la espectacular campaña del filial, que ascendió a Primera RFEF y luchó hasta el último segundo por meterse en el 'play off' para subir a Segunda división.



Julio Alonso ha sido, durante casi toda la temporada, el lateral zurdo titular del Betis Deportivo, por delante de José Manuel Calderón, extremo que había sido reconvertido a lateral y que incluso acudió a la llamada de Manuel Pellegrini para hacer la pretemporada con el primer equipo, entrando en las primeras convocatorias cuando el chileno sólo contaba con Álex Moreno y aún no había cerrado la cesión de Juan Miranda. Ruano volvió a adelantar a Calderón para darle el '3' al de Tarrasa que ha jugado 23 encuentros oficiales este curso, todos ellos saliendo en el once inicial.





Más de 100 partidos con la camiseta del #BetisDeportivo avalan tu gran trayectoria en la #CanteraBetis ????



Echaremos de menos tus internadas por la banda. ¡Mucha suerte en tus próximos retos, @JulioAlonsoSosa! ??????? pic.twitter.com/HavJJHJDWO — Real Betis Cantera (@RBetisCantera) June 3, 2021

Eldeberá hacer variosy que ha demostrado con creces su valía en esta inolvidable 20/21, pero afrontará El reparto de los dos grupos que componen la Primera RFEF, la nueva categoría de bronce del fútbol español, ha sido muy desigual y sin los esperados criterios geográficos.El primer filial verdiblanco ha quedado encuadrado en el, junto al, losque promocionaron,y algunos de los filiales más fuertes del país:, así como con el, quien fuera segundo entrenador bético en la etapa de Quique Setién.Tres clubes madrileños estarán en el Grupo 1 salvo los merengues, que están en el 2 y los canteranos del BetisViajarán hasta Albacete, pero no a Talavera de la Reina (Toledo), que está más cerca de la capital andaluza, en una decisión que la RFEF asegura que ha sido consensuada, pero también muy criticada en las redes sociales y que pocos alcanzan a entender.