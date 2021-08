Isma Armenteros, segundo fichaje del Sevilla Atlético

El Sevilla Atlético ha hecho oficial el fichaje de Isma Armenteros como segundo refuerzo de cara a la temporada 2021/2022 en la que el filial del Sevilla FC jugará en la Primera RFEF, tercera división de la pirámide del fútbol español.

El conjunto se encuentra ahora inmerso en la preparación de dicha campaña liguera que arrancará en el Estadio Jesús Navas ante el Sabadell el último fin de semana del mes de agosto.

Isma Armenteros es un central que firma por tres temporadas con la entidad hispalense, y que refuerza de esta forma la defensa del conjunto dirigido por Paco Gallardo.

Armenteros, de 20 años, llega a la capital andaluza procedente del Real Madrid Castilla. Tras una temporada en la que no consiguió la continuidad deseada en el CD Badajoz en la primera fase de la campaña de la categoría de bronce, el madrileño se convirtió en pieza fundamental del Real Oviedo B en la segunda fase al sumar la totalidad de los minutos en los ocho partidos disputados en los que anotó un gol.

De igual forma, el nuevo defensa sevillista cuenta con experiencia en las categorías inferiores de la selección española de fútbol. En ellas ha sumado doce internacionalidades repartidas entre las categorías sub 17, sub 18 y sub 20.