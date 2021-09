El Dos Hermanas CF renace y ya cuenta con 1.000 socios

El fútbol es una pasión que se transmite de generación en generación y que, a veces, es difícil de entender y comprender para personas que no tiene ningún tipo de contacto con este mundo. Personas que se vuelcan, que se esfuerzan y lo dan todo por un club, por un sentimiento, que no atiende a razones.



Eso es lo que está ocurriendo en Dos Hermanas, donde el club de su localidad el Dos Hermanas Club de Fútbol ha renacido después de seis años totalmente paralizado.



Por ese tiempo son movimientos deportivos, la entidad nazarena comenzará en lo más bajo del fútbol sevillano, la Tercera Andaluza, desde donde intentará escalar, poco a poco, en la pirámide de balompié hispalense y autonómico.



En ese camino no estará sólo, pues el Dos Hermanas CF acaba de comunicar a través de sus redes sociales que ha alcanzado la cifra de 1.000 socios, lo que le convierte en uno de los clubes con mayor cantidad de abonados en el fútbol no profesional.



Una cifra que indica que la campaña de socios que lanzó la directiva encabezada por su presidente, Joaquín Morales, ha sido todo un éxito consiguiendo el apoyo y el respaldo de su localidad y de sus convecinos.





Lo hemos conseguido???

SOMOS 1.000 SOCI@S!!!!!

En número de socios somos el tercer club de la provincia de Sevilla.

Esto es gracias a ustedes.

Hemos vuelto!

El Dos Hermanas vuelve!

Yo vuelvo, ¿y tú? pic.twitter.com/wDdX5MsDks — Dos Hermanas CF.1971 (@_Doshermanascf) September 14, 2021