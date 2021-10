Betis Deportivo 1-2 Villarreal B: Un error que cabrea a Ruano y un golazo en el 88' deslucen el tuteo al líder

"Muy cabreado". Así se fue en la noche de este sábado el entrenador del Betis Deportivo, Manel Ruano, de la Ciudad Deportiva Luis del Sol, donde su equipo perdió (1-2) "por culpa de un error en un saque de banda que este equipo no se puede permitir". El técnico del filial verdiblanco destacó el gran partido que hizo su equipo ante el Villarreal B, sólido líder del Grupo 2 de la Primera RFEF, pero no pudo esconder la impotencia por no poder sacar provecho de esa notable actuación empañada por un fallo tan puntual como determinante y por un golazo en el 88'.

El segundo equipo amarillo acumula siete triunfos y un empate en ocho jornadas, manteniéndose invicto gracias a los goles de Arana, en el significativo minuto 45', y Collado, a sólo dos minutos para el final, que dejaron sin efecto la diana bética de Juan Cruz. No todo fue positivo para el Villarreal B, que torció el gesto por el golpe fortuito que recibió el portero Iker Álvarez y que le obligó a retirarse en camilla.

El partido, que fue muy igualado durante los 90 minutos, empezó con una loable batalla por dominar la posesión y con una efectiva presión alta en campo contrario. La primera ocasión fue del visitante Arana, que picó un balón que le llegó al hueco desde la banda derecha y se encontró con el paradón de Marc Vidal. El guardameta, excanterano vila-realense, volvería a lucirse acto seguido para atrapar en dos tiempos un disparo de Jackson desde la frontal.

Alrededor del minuto 40, el portero andorrano Iker Álvarez sufrió un golpe fortuito en el rostro, cuando la rodilla de Mizzian impactó en él en un balón dividido. Los servicios médicos de ambos clubes atendieron al cancerbero, que por suerte, salió consciente del terreno de juego, y se lo llevaron en camilla. Debido al tiempo que se perdió en esa desafortunada acción, el árbitro añadió nueve minutos en la primera mitad y, en el primero de ellos, Arana anotó el 0-1 en una jugada idéntica a la primera que tuvo y aprovechando un error local.

En la segunda parte, el Betis Deportivo trató de buscar el empate imprimiendo una mayor intensidad al juego pero al mismo tiempo se expuso más y dejó paso a un carrusel de ocasiones. Carlo Adriano y Collado lo intentaron con sendos disparos de fuera del área, pero fue el Betis el que mandó el balón al fondo de las redes por medio de Juan Cruz.

El 1-1 se acercaba más a la justicia de lo que había sido el partido, pero un error de concentración y un misil de Collado en una espectacular volea dieron la victoria a los amarillos y dejaron a Manuel Ruano y a su equipo frustrados al verse de vacío después de haber tuteado durante 88 minutos al sólido líder de la categoría. "A nivel de entrega y esfuerzo no se le puede pedir más al equipo, pero...", sentenciaba el míster del Betis Deportivo. Toca seguir remando aún más fuerte.



- Ficha técnica:

1- Betis Deportivo: Marc Vidal; Simón, Kike Hermoso, Callejón (m. 55, Yassin Fekir), Marc Baró, Tavares (m.19, Marchena), Sibo (m. 55, Fran Delgado); Baena, Lara, Juan Cruz (m.87, L. Martínez); y Mizzian (m. 45, Raúl).

2- Villarreal B: Iker Á (m. 45, Jörgensen); Migue Leal, Dela, P. Iñiguez, Dani Tasende; Nikita (m. 62, Collado), Carlo Adriano (m. 62, Ahn), Del Moral, Lozano (m. 77, Pacheco), N. Jackson; y Arana (m. 77, Ramón Bueno).

Goles: 1-0. Min. 45: Arana. 1-1. Min. 70: Juan Cruz. 1-2. Min. 88: Collado.

Árbitro: Mateo Busquets Ferrer (Comité Balear). Amonestó a los locales Marc Baró, Juan Cruz, Tavares y Raúl y a los visitantes Carlo Adriano, Del Moral, S. Lozano y Ahn.

Incidencias: Partido entre el Betis Deportivo y el Villarreal B disputado en la Ciudad Deportiva Luis del Sol.