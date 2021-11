El Betis ata a Mizzian: "Soy un bético más"

El Betis Deportivo celebra su segundo triunfo de la temporada con otra buena noticia, la continuidad de Mohamed Mizzian, que hoy firmaba su renovación con el club verdiblanco hasta 2023. Así lo anunción el propio Real Betis, que se ha apresurado a atar a una de las perlas de su cantera que finalizaba contrato el próximo mes de junio y podría haber negociado con quien quisiera a partir del 1 de enero.

Precisamente, Mizzian fue uno de los autores de los goles con los que el pasado sábado el Betis Deportivo derrotaba al Costa Brava. El jugador melillense llegó al club verdiblanco en 2019 procedente del principal club de su ciudad, la UD Melilla, aunque había militado previamente por la cantera del Real Madrid CF.

Mizzian ha jugado esta temporada nueve de los diez partidos que el filial bético ha jugado y, aunque comenzó como suplente, ha aumentado su protagonismo en las últimas jornadas de Liga. Su rendimiento le ha valido para participar en varios entrenamientos con el primer equipo y para ser incluido en la lista B para la UEFA Europa League.

"Estoy muy contento con la renovación y muy orgulloso de pertenecer a este club", aseguraba el jugador norteafricano, que ya ha vivido en estos tres años momentos muy bonitos en la entidad y se siente como un bético más. "El Betis es un club grande. En este tiempo me quedo con los ascensos y con todos los goles que he podido celebrar en la ciudad deportiva. El Betis es el club en el que, como profesional, llevo más años. Soy un bético más y por qué no dentro de unos años pueda llegar a ser jugador del primer equipo", afirmaba Mizzian.