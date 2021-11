Castellón 2-1 Betis Deportivo: No hay manera

El enfermo no mejora y sigue sin dar síntomas de una posible reacción que lo saque de los puestos de descenso del Grupo II de Primera RFEF. El Betis Deportivo volvió a sufrir una nueva derrota, esta vez en una plaza complicada, en Castellón, en donde cayó por 2-1 por culpa de un tanto de Mario Barco cuando el filial del Real Betis Balompié saboreaba un punto en Castalia.

No comenzó de la mejor forma posible el encuentro para el equipo que entrena Manel Ruano, que a cada jornada que pasa pierde más crédito, puesto que el Castellón llevó la manija y estuvo a punto de adelantarse en el marcador en una acción de Cubillas, que superó a Luis Martínez. Fue el preludio de lo que llegaría en el minuto 24 cuando Salva Ruiz gracias a una falta terminó sorprendiendo a Marc Vidal, portero bético.

No apareció el Betis hasta el 30', cuando Lara lo probó por primera, al que se unió Raúl que no acertó en rematar. Así se llegó al descanso no sin que antes el cuadro bético sufriera un susto después de que Marc Vidal casi concediera el 2-0. Por suerte, todo se quedó en un aviso.

Tras el descanso y un mínimo intercambio de goles reaccionó el filial con el gol del empate. Simón la colgó y fue Marchena quien la enganchó de volea para hacer el 1-1.

Quedaba más de media hora por delante, el Betis Deportivo intentó aguantar y cuando pensaba que tenía el punto se le escapó cuando apareció Mario Barco para poner el 2-1 y dejar sin reacción a un filial que no pudo revertir la situación.

Otra derrota más y sigue en puestos de descenso.

- Ficha Técnica:

Castellón: Álvaro Campos; Salva Ruiz, Sibille, Diori (Marcos 67'), Moyano; Dani Torres (Ortuño 85'), Borja, Koné, Pablo Hernández, César Díaz (Esquerdo 73') y Cubillas (Mario Barco 45').

Betis Deportivo: Marc Vidal; Simón (Moha 81'), Kike Hermoso, Luis Martínez, Simón; Baena, Sibo (Juan Serrano 92'), Marchena, Tavares (Fran Delgado 75'), Lara (Marcos 81') y Raúl.

Árbitro: Martínez Montalbán (Murciano). Amonestó a los béticos Simón, Luis Martínez y Kike Hermoso; y a los castellonenses Salvador y Kandoussi.

Goles: 1-0 (24') Salva Ruiz; 1-1 (56') Marchena; 2-1 (90') Mario Barco.