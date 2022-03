El reloj del Sevilla marca la hora de los canteranos... o no

El reloj del Sevilla marca la hora de los canteranos... o no SFC

Lopetegui, con la plantilla en cuadro para el duelo ante el West Ham; ha hecho debutar este curso a 9 jugadores del filial y 6 más han sido citados, aunque con muy pocos minutos pese a la plaga de bajas

La hora de los canteranos. Eso es lo que se lleva diciendo en el Sevilla FC en la práctica totalidad de la temporada 2021/2022, especialmente en los cuatro últimos meses, donde la incesante plaga de bajas ha tenido efectos aún más drásticos si cabe. Sirva como como ejemplo el último partido del equipo nervionense, ante un Deportivo Alavés al que visitó con ocho jugadores lesionados, o el próximo encuentro oficial, el duelo de ida de los octavos de final de la UEFA Europa League frente al West Ham United en la Europa League, cita que empezará a preparar con sólo 14 efectivos disponibles.

Que un día más habrá muchos futbolistas del Sevilla Atlético en la convocatoria no lo duda nadie. Otra cosa distinta es que alguno de ellos tenga minutos. A simple vista, decir que este curso Julen Lopetegui ha convocado al menos una vez a un total de 15 canteranos y que nueve de ellos han tenido minutos puede ser entendido como sinónomo de apuesta firme por los jugadores de la casa. No obstante, los datos ofrecen más dudas al respecto.

Vayamos por partes. Han tenido minutos a lo largo de la temporada entre las cuatro competiciones que ha disputado el equipo un total de nueve jugadores del filial del Sevilla FC: Zarzana (1'), Valentino (1'), Pedro Ortiz (6'), Nacho Quintana (8'), Luismi Cruz (47'), Javi Díaz (90'), Alfonso Pastor (90'), Juanlu Sánchez (95') e Iván Romero (332'), con diferencia el canterano más utilizado por Julen Lopetegui.

Además, el técnico de Asteasu ha incluido en convocatorias pero sin llegar a darles la alternativa a otros 6 efectivos del SAT: Kike Salas (3), Alberto Flores (3 veces), Adrián González (3), Juan María (2), Pablo Pérez (1) y el caso que más llama la atención, el de José Ángel Carmona, que ha entrado en 12 convocatorias con el primer equipo sin conseguir arañar ni un solo minuto de juego.

Y es que ésta última es la cuestión. Salvo en el caso de Iván, la gran mayoría se han tenido que conformar con viajar con el primer equipo en LaLiga, la Champions, la Copa del Rey o la Europa League. Luego, se han quedado siempre en el banquillo y, los pocos que han tenido la suerte de arañar minutos, lo han hecho en los minutos finales de los encuentros, generalmente para perder tiempo y casi sin opciones de poder entrar en contacto con el balón. Es obvio que la juventud de todos ellos y la enorme distancia entre la Primera RFEF y la máxima categoría juegan en su contra, pero a nadie se le escapa que el protagonismo es muy bajo para las veces que han sido convocados y ante lo interminable de la plaga de bajas.

Por partidos, el que más suma es también Iván Romero, que ha participado en nueve citas de las 18 en las que se sentó en el banquillo. 11 veces ha sido citado Nacho Quintana y sólo suma 1' con el primer equipo y 9 ha ido Juanlu para jugar en dos. Otro ejemplo es de Luismi, que ha sido llamado por Lopetegui en 14 ocasiones pero sólo ha jugado en dos; la última, el viernes en Vitoria y dejando buenos detalles, por cierto.

"Nuestro objetivo es ganar todos los partidos, no ha podido ser y el jueves tenemos otra final. Hay que dar todo de nosotros para lograr los objetivos", señaló Luismi a los medios del club lamentando el empate sin goles ante el Deportivo Alavés que complica la lucha por el título de LaLiga, centrando ya la mente en el primero de los dos duelos europeos con el West Ham y poniéndose a disposición de Lopetegui para cuando le necesite.

"Tengo muchas ganas de jugar muchos minutos y ojalá sean los primeros de muchos con el club que me ha visto crecer", indicó el canterano, que no le pide nada al entrenador: "Nos debemos al club y siempre tenemos que estar a disposición para todo lo que se nos pida. Los canteranos seremos siempre los primeros en darlo todo". Su desparpajo, ése que ya demostró en aquella agónica clasificación copera en los penaltis ante el modesto Andratx, cuando asumió la responsabilidad en el disparo decisivo de la tanda y no falló.

"Luismi es un chico que lleva trabajando con nosotros muchas semanas, es un chaval que conocemos bien, hemos considerado que jugara hoy y lo ha hecho muy bien cuando ha salido. No era un contexto fácil. La lesión de Acuña nos ha tirado por tierra el plan que teníamos para los 10 ó 15 últimos minutos, pero Luismi ha estado muy bien", remarcó el técnico de Asteasu. Tal vez el jueves sea la hora de Luismi y de los canteranos. O no.