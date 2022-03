Sevilla arrasa en el Campeonato de Andalucía

El equipo alevín se ha mostrado muy superior a sus rivales y en él han destacado dos futbolistas del Real Betis

Sevilla se ha proclamado campeona de Andalucía alevín tras un torneo en el que se ha mostrado muy superior a suc rivales e, incluso, goleaba en la final a Almería (6-0). El bético Adrián Talavera ha sido designado MVP de un torneo en el que ha destacado el también bético Rodrigo Vargas 'Rodri'.

Almuñécar acogía esta mañana los dos partidos que decidirían el podio de la Copa de Andalucía de Selecciones Provinciales Alevín de fútbol. Primero sería la lucha por el tercer y cuarto puesto entre los conjuntos de Málaga y Cádiz para, a continuación, acoger la gran final entre Sevilla y Almería.

El Estadio Municipal Francisco Bonet acogía la finalísima de la Copa. La selección de Sevilla llegaba como campeona del grupo A con 7 puntos, 16 goles a favor y 2 en contra. Se enfrentaba a la Seleción de Almería que llegaba como campeona del Grupo B con los mismos puntos, pero 9 goles a favor y 5 en contra. Dos selecciones que ya se vieron las caras en la final del Andaluz Alevín femenino. Idéntica final pero diferente resultado la que se ha vivido hoy en Almuñécar.

Como ocurrió en el partido anterior, el marcador se inauguró a los 3 minutos de juego con un tanto de Sevilla. El portero almeriense, bien colocado, no pudo parar el balón tras éste cambiar de trayectoria al chocar contra un compañero. Ambos equipos mantuvieron la fuerza pero en el minuto 15 López, a pase de Tala, aumenta las distancias para los sevillanos. Pero la Selección de Almería no se hundía y poco después gozaba de primera ocasión clara. Tras esta ocasión la velocidad del encuentro bajó pero poco antes del descanso Sevilla robó el balón en el medio campo y anotó el 3-0. Tala desde el medio campo lanza el balón que el portero almeriense no consigue ni blocar ni despejar.

Al comienzo de la segunda mitad volvió la intensidad pero el marcador no se movió hasta el 46 de partido. Tras un saque de esquina y un mal despeje, el balón queda suelto y Bueno anota el cuarto para su equipo. En el 22 de la segunda parte Iker se convierte en protagonista almeriense con una gran parada de un tiro a balón parado. Pero el conjunto sevillano no deja de presionar y en el 55 de partido llega el quino con un buen tiro de Tala. Un minuto antes del final llega el sexto y último tanto del partido. Tala aprovecha un tiro de falta al borde del área para anotar un golazo por la escuadra que supone el tercero en su cuenta personal. Con un 6-0 definitivo la Selección de Sevilla se proclama campeona de Andalucía y Almería subcampeona.

En la entrega de trofeos se dio a conocer el MVP de la Copa de Andalucía de Selecciones Provinciales Alevín de fútbol: Adrián Talavera, jugador del Real Betis Balompié y autor de tres tantos en la final para la Selección de Sevilla.

En la final han estado presentes el presidente de la RFAF, Pablo Lozano; el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Almuñécar, Luis Aragón; y el vicepresidente primero y presidente delegado de la RFAF en Granada, José Manuel Molina.



Málaga gana a Cádiz en la final de consolación

Antes de eso, a las 10:00 horas, daba comienzo el encuentro entre las Selecciones de Málaga y Cádiz. La primera inauguraba el marcador con un gol de Jairo a pase de David a los 3 minutos de partido. Avisaba el conjunto malagueño. Tanto que tres minutos después llegaba el segundo, siendo en esta ocasión David el autor del gol. La Selección de Cádiz comenzó con ciertos problemas de defensa pero tuvo su primera ocasión en el 9 de partido con un tiro de Gabi.

Pero los malagueños no dejaron de pisar el acelerador y en el minuto 16 Jairo anota el segundo tanto en su cuenta, tercera para su equipo. Justo un minuto después David mara el cuarto en un tiro largo. Con este 4-0 se llegaba al descanso.

La segunda mitad comenzó exactamente igual que la primera, y es que Mario marcó el quinto para Málaga a los 3 de la reanudación. Poco después, en el 47 y 48 de partido, el mismo Mario consigue un hat trick poniendo el marcador a 7-0. En el minuto 24 de la segunda parte Joshua inaugura el marcador gaditano pero poco después David consigue el segundo hat trick del día dejando el marcador con un 8-1 definitivo. Málaga consigue así la tercera posición del Alevín Andaluz.