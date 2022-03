El Betis se clasifica de manera brillante para la 'final four' de la Copa del Rey juvenil

Dos golazos de Ginés Sorroche de falta directa bastaron para imponerse (1-2) a uno de los grandes, favoritos, el Atlético de Madrid

El primer juvenil del Real Betis continúa con su racha triunfal en esta edición de la Copa del Rey, convirtiéndose este sábado en el primer equipo clasificado para la 'final four', de donde saldrá el campeón, todavía sin sede adjudicada, aunque ya con fecha: del 13 al 17 de abril. Los pupilos de Aitor Martínez no han acusado haber ejercido siempre de visitantes en este novedoso formato a partido único, solventando con acierto cada una de las rondas, empezando por unos dieciseisavos de final donde imperó el condicionante geográfico.

Los heliopolitanos inauguraron febrero con un claro 0-2 en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios ante el Sevilla FC, el eterno rival, al que ya dominan en un campeonato regular inmaculado (son líderes del Grupo IV de División de Honor Juvenil, con nueve puntos de ventaja sobre los nervionense, con una jornada menos el primer clasificado, y ocho sobre el Granada) deshaciéndose en octavos por penaltis, de nuevo a domicilio, del Racing, tras empatar a uno en el tiempo reglamentario y ser más efectivo en el lanzamiento de penaltis (3-4). Para rizar el rizo, el tercer equipo verdiblanco venció a uno de los mejores conjuntos de su categoría a nivel nacional, el Atlético de Madrid, que disputará la 'final four' de la Youth League y comanda su grupo liguero con bastante superioridad.

Pero los rojiblancos no pudieron con un Betis determinante, especialmente a balón parado. Dos golazos de falta directa de un auténtico especialista, Ginés Sorroche, uno en cada periodo, dieron a los visitantes una ventaja de 0-2 que pudo ser ampliada por medio de Ortiz, aunque los anfitriones apretaron al final y encerraron a ratos a su oponente. En la segunda parte, un riguroso penalti metió en la eliminatoria a los colchoneros, que echaron de menos a algunos de sus puntales, convocados por el seleccionador español sub 19 para la Ronda Elite. Currás, desde los once metros, no desaprovechó la ocasión, engañando al portero para poner el 1-2 en el minuto 68. Sin embargo, supieron sufrir los de Martínez, que defendieron con orden y concentración, gozando, incluso, de alguna contra para sentenciar.

Finalmente, el 1-2 clasifica a los béticos para la fase final, que conocerá este domingo a sus otros tres participantes, según el resultado de las eliminatorias: Levante-Espanyol, Real Madrid-Tenerife y Celta-Granada. Aitor dispuso el siguiente once: García-Alejo, Vázquez, Pleguezuelo, Sierra, Félix, Enrique, Ortiz, Sorroche, Marcos Fernández, Mario Peregrina y Cantarero. También tuvieron minutos al finalÁlex Fernández, Gonzalo del Castillo, Assane, Leo y Luis Morales.