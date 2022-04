UCAM Murcia 1-0 Betis Deportivo: Sin guiños del destino en una realidad implacable

El filial no mereció perder; nunca se rindió a pesar de estar deshauciado y de que todo le sale mal: tuvo varias claras antes y después del gol local, quitó a un medio amonestado y expulsaron a otro...

El estadio La Condomina de Murcia acogía este domingo un duelo en el subsuelo del complicadísimo Grupo 2 de la Primera RFEF, dos equipos que se niegan a aceptar sus deshaucios por mucho que el destino se empeña en demostrarle lo contrario. UCAM Murcia y Betis Deportivo son dos de los tres conjuntos que se dirigen de manera irremediable a la Segunda RFEF -el otro es el UE Costa Brava y el Sevilla Atlético oposita con fuerza a entrar en ese grupo-. Por eso, ambos veían este enfrentamiento directo como la última oportunidad de quitarle algo de oxígeno a la bombona de su oponente.



Si ese era el símil en la previa, cabe sentenciar que en el depósito verdiblanco no queda más que meras burbujas. Y no será porque los de Pablo del Pino no se dejen la piel en intentar cambiar su suerte. El análisis es simplista, pero es que no le sale nada. O, mejor dicho, todo le sale mal. Tuvo varias ocasiones para marcar, antes y después del 1-0 al filo de la primera media hora. La tuvo Baena, paradón de Biel Rivas. La tiene Armando acto seguido, gol. Y pudo ser peor, pues Alberto Fernández y Marc Vidal (al palo) pudieron sentenciar el choque antes del descanso.



Empeñado en no escuchar lo que el destino le grita, el Betis Deportivo volvió a salir a por todas en la segunda parte y estuvo a unos milímetros del empate. El remate de Juan Cruz, tras un gran servicio desde el costado de Baena, lo sacó la zaga local sobre la misma línea de gol. No merecía perder, pero cada minuto que pasaba era más nítida la visión en el horizonte.



Para colmo, el técnico del Betis había retirado a un mediocentro amonestado, a Bandaogo, por miedo a quedarse con uno menos y justo después acaban expulsando a otro centrocampista, a Sibo... Ni siquiera con 10 se rindió el Betis Deportivo, que volvió a acariciar el empate -quizás sin importancia clasificatoria pero de gran valor anímico tras tanta lucha infatigable-.



Clarísimo parecía el mano a mano que Lara culminó con un disparo demasiado alto. Y ahí acabaron las esperanzas. Colista, con 22 derrotas en 29 jornadas (le falta una); con sólo 15 puntos; a 20 unidades de la salvación a falta de sólo 27 por disputar... Únicamente resta esperar a que el descenso a la cuarta categoría sea matemático.





Biel Rivas; Tekio, Charlie Dean, Farrando, Chacártegui, Josema (Fullana 62'), Moyita (Isi Ros 88'), Armando, Xemi Fernández (Liberto Beltrán 72'), Alberto Fernández (Ramón Martínez 88') y Rubén Mesa.Marc Vidal; Fran Delgado, Simón, Cardoso (Cantarero 75'), Álvaro Martínez; Bandaogo (Callejón 46'), Sibo, Baena, Yassin Fekir, Juan Cruz (Marc Baró 61'); y Lara.Pérez Peraza (canario). Expulsó a Sibo (DA, 54') y a Mizzian, éste por protestar en el banquillo. Amonestó a Bandaogo, Yassin Fekir, Simón, Chacartegui, Josema, Rubén Mesa y Corbalán.1-0 (34') Armando.Partido correspondiente a la jornada 30 en el Grupo 2 de la Primera RFEF disputado en el estadio La Condomina de Murcia.