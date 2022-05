Betis Deportivo 3-2 Alcoyano: Para subir la moral

El filial del Real Betis gana su segundo partido consecutivo ante un conjunto de la parte alta

Cuando no se juegan nada y no hay presión sale la calidad a relucir. El Betis Deportivo, tras doblegar sorprendentemente al líder la pasada jornada, ha vuelto a demostrar que es mucho más equipo que lo que marca la tabla y ha dejado por el camino a una de las sensaciones de la Copa del Rey de los dos últimos años, un Alcoyano que pelea por entrar en el 'play off' de ascenso a Segunda división y que hoy se ha dejado parte de sus opciones en la Ciudad Deportiva Luis del Sol.

El conjunto verdiblanco llegó a ponerse 3-0 en el arranque de la segunda mitad y, pese a que su rival logró meter dos tantos y apretó en los minutos finales, el equipo de Pablo del Pino logró aguantar para, por primera vez en la temporada, sumar dos triunfos consecutivos.

Baena, a pase de Moha, puso por delante al filial del Real Betis antes del descanso. Un marcador que ampliaron Yassin Fekir y de nuevo el catalán Baena en los once primeros minutos de la reanudación y que finalmente ajustarían los tantos de Andy y Juanan. Su gol llegaría con solo cinco minutos por delante, demasiado tarde para un Alcoyano al que su moral no le bastó.

Con la sexta victoria de la temporada, el Betis Deportivo alcanza los 21 puntos, aún a cinco de una penúltima posición que al menos le haría despedir la categoría con otras sensaciones.

FICHA TÉCNICA

Betis Deportivo: Marc Vidal; Fran Delgado, Kike Hermoso, Cardoso (Luis Martínez, min. 70), Marc Baró, Callejón (Álvaro 83'), Marchena, Cruz (Bandaogo 70'), Yassin Fekir, Moha (Lara 83'), Baena (Raúl 61').

Alcoyano: José Juan; Toni Abad, Primi (Imanol García 52'), Raúl (Luis Castillo 83'), Pablo Carbonell; Fran Miranda (Juli 52'), Juanan, Ángel López (Antón 52'); Andy, Dani Vega (Revert 65'), Mourad.

Goles: 1-0 (33') Baena; 2-0 (46') Yassin Fekir; 3-0 (56') Baena; 3-1 (62') Andy; 3-2 (85') Juanan.

Árbitro: Antonio Alberola Rojas. Amonestó a Luis Martínez, del Betis Deportivo; y por parte visitante a Imanol García.