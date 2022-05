Histórico ascenso del Utrera, con consecuencias

El conjunto sevillano compartirá grupo el próximo año con el Betis Deportivo en Segunda RFEF

Casi treinta años después de su aparición por Segunda B, el Utrera lograba este sábado en Las Rozas un histórico ascenso a Segunda RFEF tras superar al Atlético Tordesillas por 3-1. Los pupilos de Francisco Cordero, 'Rubio', lograron la proza en la prórroga y tras jugar una hora con un futbolista menos.

El conjunto utrerano se reencontrará en Segunda con el Betis Deportivo, que ha descendido en la presente campaña, algo que también podría suceder con el otro filial sevillano, aunque el Sevilla Atlético depende de sí mismo en la última jornada para alcanzar la salvación.

El encuentro fue igualado y comenzó con el gol de Kiki Padilla a los dos minutos que hacía prometérselas muy felices al equipo de Rubio. Sin embargo, Campos, con un gran remate de cabeza, ponía una igulada que hacía albergar esperanzas a los vallisoletanos.

Pese a que el Utrera seguía mandando y teniendo las mejores ocasiones, la expulsión de Álvaro Moro en el arranque de la segunda mitad les hizo temerse lo peor. Pero el equipo de Rubio no se inmutó, no permitió que su rival les llegara con peligro y, pese a que el empate les valía para subir al final de la prórroga, no especularon, buscaron el gol y fruto de ello llegaron los de Trabazo, nada más iniciarse el tiempo suplementario, y de Rubén Cruz a ocho del final. El Tordesillas, tras estos dos mazazos, bajó los brazos.

El ascenso del Utrera unido al del Recreativo de Huelva tiene consecuencias positivas para fútbol sevillano y andaluz, puesto que deja al Grupo X de Tercera RFEF con 15 equipos, por lo que también ascenderá el cuarto clasificado del Grupo I de la División de Honor, y habrá siete plazas de descenso, una menos que ahora. Coria, Ayamonte, Espeleño y Bollullos ocupan las cuatro primera plazas a falta de cinco partidos en DH.

Ficha técnica:

Utrera: Ayala; Moro, Cachana, Kevin, Álex del Río; Reina (Palacios 116'), David García (Contreras 66'), Kiki (Trabazo 83'); Ranchero (Braganza 92'), Carlos Valverde (Titi 83') y Plusco (Rubén Cruz 66').

At. Tordesillas: Farolo; Jony (Benito 96'), Cachuli (Will 105'), Abra (Ivi 96'), Fede; Cami, Héctor (Villa 72'), Torres, Miguel; Campos (Cada 72') y Ayllón.

Goles: 1-0 (2') Kiki; 1-1 (16') Campos; 2-1 (92') Trabazo; 3-1 (112') Rubén Cruz.

Árbitro: Gil Coscollo (valenciano). Expulsó por doble amarilla a Moro (65'). Amonestó a Reina, Kevin por el Utrera y a Miguel por el Atlético Tordesillas.

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda eliminatoria de ascenso a Segunda RFEF disputado en la Dehesa de Navalcarbón, Las Rozas (Madrid).