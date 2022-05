Las cuentas (y múltiples variables) del Sevilla Atlético para salvarse en la última jornada

Los hombres de Alejandro Acejo se medirán al Linares Deportivo, que también se juegan el acceso al play off ascenso a Segunda

La derrota ante el Nástic de Tarragona el pasado fin de semana, unido al triunfo en casa del Cornellá, ha propiciado que el Sevilla Atlético se juegue la permanencia en el Grupo 2 de la Primera RFEF en la última jornada del campeonato, en el Estadio Jesús Navas, frente al Linares Deportivo, que también se juega sus opciones de meterse en el play off de ascenso a Segunda división, del que se encuentra a tan sólo un punto de distancia. En definitiva, que el próximo sábado a partir de las 18:30 horas se vivirá una auténtica final en la ciudad deportiva José Ramón Cisneros Palacios.

Los hombres de Alejandro Acejo dependen de sí mismos para salvarse, pues en estos momentos se encuentran un puesto por encima de los que marcan el descenso a Segunda RFEF, pero separados por tan sólo un punto de diferencia sobre el Cornellá y tres con respecto al Atlético Sanluqueño, los dos equipos en el pozo que llegan con opciones de salvarse a la última jornada pero que no dependen de sí mismos. De esta forma, el Sevilla Atlético ganando su partido estaría salvado, sumando 49 puntos a los que no podrían llegar catalanes y gaditanos.

Al Sevilla Atlético también le valdría para salvarse el empate, siempre y cuando no gane el Cornellá o pierda la 'Balona', pues en caso de empate con los linenses, que tan sólo tienen un punto más que el SAT, el filial lo superaría gracias a los enfrentamientos directos (1-0 y 1-1). Incluso la derrota podría salvar a los de Acejo siempre que catalanes y gaditanos no sumen los tres puntos.

Pero de no ganar, habría que mirar a estos dos equipos. El Sanluqueño tan sólo tendría opciones de superar al Sevilla Atlético si este pierde su encuentro, pues le gana el golaverage particular, aunque si también ganara el Cornellá, no le serviría de nada, pues tendrían que darse dos resultados favorables además de vencer su partido, que le medirá al segundo clasificado, el Villareal B.

Por otro lado, el Cornellá visitará a un Castellón en mitad de la tabla, que nada se juega en esta última jornada más que acabar con victoria delante de su afición. A los catalanes no le sirve ni el empate en caso de derrota del filial sevillista, pues los franjirrojos les ganan el golaverage particular (0-1 y 2-1), por lo que tendrían que vencer al Castellón y esperar la derrota del Sevilla Atlético, del San Fernando o que no gane la Balompédica Linense, a los que superaría en caso de empate a puntos.