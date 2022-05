Las sinceras reflexiones de Pablo del Pino tras el triste adiós del Betis Deportivo a la la Primera RFEF

El director del Área de Desarrollo Profesional, Fútbol y Metodología del club, que ha dirigido a su primer filial hasta el final, habla alto y claro

"Termina una temporada que tardaré años en olvidar. En la parte más objetiva, no estuvimos a la altura de la categoría y, lo que es más duro para mí, no estuvimos a la altura del escudo que defendemos. Todo se volvió de espaldas, principalmente nuestro rendimiento. Agradezco el cariño de muchas personas, así como la crítica de otras, principalmente de aquellos que sufren con la cantera del Real Betis. Es importante para mí expresar que mi pesar y mi análisis los hago exclusivamente como profesional. Como bético, ni defensa ni halago; no lo necesito. Agradecer al club la confianza en esta experiencia, que me ha hecho crecer, sufrir, resistir. Gracias a mi cuerpo técnico, fisios, médicos y utilleros, equipazo que me ayudó a resolver un día a día cargado de dureza. Gracias. Y os garantizo que pronto saldrá el sol para el filial". Con este mensaje en sus redes sociales, Pablo del Pino hacía balance de una campaña dura, que se cobró hace varias semanas el descenso a Segunda RFEF del Betis Deportivo.

El director del Área de Desarrollo Profesional, Fútbol y Metodología de la entidad heliopolitano, que ha llevado las riendas del primer filial desde el despido de Manel Ruano el último día de noviembre de 2021. Con algunos (muy pocos) brotes verdes, el preparador sevillano no fue capaz de reflotar la nave verdiblanca, que despidió la 21/22 con una goleada en su visita al Real Madrid Castilla de Raúl González, un broche a la altura de un curso nefasto. Ahora, toca recomponer el que debe ser el estandarte de los escalafones inferiores del Betis y dotarlo de ADN propio para comenzar cuanto antes la 'operación retorno' a la antes conocida como Segunda división B.



FICHA TÉCNICA.-

Real Madrid Castilla: Cañizares, Vinícius Tobias, Santos, Pablo Ramón (Miguel 65'), Retuerta, Morante, Arribas (Marvin 65'), Jaume Jardí (Nico Paz 65'), David, Aranda (Villar 76') y Álvaro (Gudjohnsen 46').

Betis Deportivo: Marc Vidal; Fran Delgado, Luis Martínez (Simón 46'), Kike Hermoso, Álvaro Martínez (Moha 77'); Marchena, Tavares (Cardoso 46'); Juan Cruz (Sibo 46'), Yassin Fekir, Lara; y Raúl García (Mizzian 64').

Árbitro: Vicente Moral (castellano-leonés). Amarillas al local Marvin, así como a los visitantes Luis Martínez, Tavares y Kike Hermoso.

Goles: 1-0 (11') Aranda; 2-0 (20') Aranda; 3-0 (29') Álvaro; 4-0 (81') Gudjohnsen.

Incidencias: Encuentro de la última jornada en el Grupo 2 de Primera RFEF, disputado en el Estadio Alfredo di Stéfano de la Ciudad Deportiva de Valdebebas (Madrid) ante más de 1.000 espectadores.