Ancelotti alcanza un acuerdo con el Barça por Raphinha

El extremo brasileño ya se encuentra en Singapur para disputar dos amistosos ante Japón y el combinado anfitrión, aunque su participación estará controlada para evitar nuevos problemas físicos

Carlo Ancelotti se ha comprometido a dosificar a Raphinha para que no regrese lesionado a Barcelona

El FC Barcelona respira algo más tranquilo con Raphinha. El club azulgrana ha contactado con la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) para coordinar la participación del atacante durante este incómodo parón de selecciones con el fin de evitar que vuelva a sufrir un contratiempo físico defendiendo la camiseta de su país.

La petición ha encontrado respuesta en Carlo Ancelotti, que ha asegurado que dosificará al futbolista en los dos compromisos amistosos que Brasil disputará en Singapur.

El Barça y Brasil, en contacto para proteger a Raphinha

El internacional brasileño ya se encuentra en Singapur, donde la 'Canarinha' se enfrentará a Japón este sábado 14 de noviembre y al combinado anfitrión el próximo martes día 17.

Los dos amistosos forman parte de un torneo, el Mizuho Blue Challenge - The Kallang Football Series, que reúne a Brasil, Japón, Paraguay y los anfitriones, enmarcados en la última fecha FIFA del año (del 9 al 17 de noviembre). Todos los partidos se disputarán en la misma sede, el Estadio Nacional de Singapur.

Pese a su condición de amistosos, los dos encuentros suponen otro largo desplazamiento para el futbolista, que recorrerá nuevamente alrededor de 22.000 kilómetros en esta ventana internacional.

Por ello, y según informa Globo Esporte, ambas partes están coordinadas para controlar su participación y minimizar los riesgos de una nueva lesión. El Barcelona ha trasladado su preocupación a la federación brasileña y existe un compromiso para administrar los esfuerzos del delantero, herramienta fundamental para Hansi Flick.

Carlo Ancelotti saluda a Raphinha en un Clásico entre el FC Barcelona y el Real Madrid.

De hecho, el propio Raphinha ya había hablado del asunto antes de incorporarse a la concentración. "Ancelotti como entrenador sabe que tiene que repartir minutos. Una lesión, también para Brasil, no llegaría en mi mejor momento físico. Hemos hablado. Me estoy recuperando de una lesión. Estoy muy bien, pero no al cien por cien", reconoció durante el acto de su renovación con el Barcelona hasta 2030.

Estas declaraciones no han sentado precisamente bien en su país ya que muchos consideran que está dejando en un segundo plano a su selección.

Un historial que preocupa al Barcelona

La inquietud azulgrana tiene serias motivaciones. Raphinha ha sufrido varios problemas físicos durante sus últimas concentraciones con Brasil. En marzo terminó con molestias el encuentro ante Francia, mientras que durante el Mundial también arrastró problemas físicos, aunque pudo seguir participando en los partidos con la selección. La gota que colmó el vaso se produjo en el episodio más reciente de septiembre, en el amistoso frente a Australia.

El atacante tuvo que abandonar el terreno de juego al descanso por unas molestias en la parte posterior del muslo derecho. Las pruebas posteriores detectaron un pequeño edema muscular y la CBF decidió liberarlo de la convocatoria para facilitar su recuperación en Barcelona.

Aquella dolencia le impidió estar disponible ante el Getafe y el Galatasaray, por lo que en el Camp Nou quieren evitar a toda costa que se repita la historia.

Raphinha, fundamental para Flick

Los motivos para extremar las precauciones también tienen que ver con el peso que ha adquirido el brasileño en el equipo. Raphinha es el máximo goleador del Barcelona y de LaLiga, con 19 tantos en todas las competiciones y 15 en el campeonato doméstico, además de tres asistencias.

Su cambio de posición, pasando a jugar más cerca del área, ha disparado su rendimiento ofensivo. Por eso, Flick ya había dejado clara su postura antes del viaje del futbolista: "Para mí, si podemos administrar un poco su tiempo de juego con Brasil, estaré feliz".

Ahora, con Ancelotti también implicado en esa gestión, el Barcelona espera que su principal referente ofensivo regrese de Singapur sin contratiempos y en condiciones de afrontar el exigente calendario que le espera después del parón.

Ancelotti alcanza un acuerdo con el Barça por Raphinha

El técnico italiano quiere aprovechar el buen momento del azulgrana y su plan pasa por darle la titularidad contra Japón y sustituirlo en la segunda mitad. "Creo que para el próximo amistoso tendremos la misma alineación que contra Australia. Endrick, Raphinha, Vini... hay que recordar que tenemos jugadores que pueden jugar en diferentes posiciones. En los próximos partidos, seguiremos con la idea de jugar con tres centrocampistas”, avanzó días atrás al dar a conocer la lista de 26 jugadores, en la que la representación de LaLiga la completan los madridistas Vinicius, pese a su mal momento, y Endrick, habitual suplente con Mourinho.