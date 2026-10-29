Antony se convierte en protagonista a dos días de la visita liguera del Málaga tras caerse de la lista copera

El extremo brasileño se ha recuperado de su proceso vírico y llega a tiempo para el choque del sábado, el cual afrontará Pellegrini con solo dos bajas

Después de la suspensión del partido de la Copa del Rey previsto este miércoles contra el Navalcarnero por el trágico accidente ferroviario, la plantilla bética regresó por la tarde a la capital hispalense y esta mañana ha comenzado a preparar el partido del sábado contra el Málaga en La Cartuja.

Todos los focos estaban centrados en si Antony entrenaba con el grupo o no como pista de si llegará a tiempo a la cita liguera después de que se cayera a última hora de la lista contra los madrileños. Un proceso vírico le obligó a reposar en su domicilio y le impidió viajar a Madrid para disputar un encuentro que a la postre fue aplazado.

Antony trabajó con normalidad tras superar su proceso viral

Finalmente, el brasileño saltó al terreno de juego en la mañana de hoy y se ejercitó con completa normalidad con el resto del grupo como reflejo de que dejado atrás el proceso vírico siguiendo los consejos de los médicos.

Por ende, el extremo se encuentra disponible para recibir a los malagueños con la intención de partir de inicio y romper de una vez su mal fario de cara a portería, pues, de momento, no ha marcado en lo que va de temporada y su saldo solo recoge una asistencia.

Cucho Hernández, la única baja por lesión

La recuperación de Antony propicia que todos los futbolistas estén a disposición de Manuel Pellegrini a excepción del lesionado Cucho Hernández, que no volverá hasta después del parón, posiblemente para el derbi, tal y como reveló tiempo atrás el entrenador heliopolitano.

Y es que Junior Firpo sigue acumulando sesión con los compañeros y, aunque Pellegrini prefirió dejarlo fuera de la Copa por precaución, ya debería estar apto para integrar la convocatoria contra el Málaga, por lo que, si no ocurre nada extraño, el Betis recibirá al Málaga este sábado con solo dos bajas.

Facundo Bernal, ausente contra el Málaga

Además del delantero cafetero, se pierde este partido Facundo Bernal por la sanción que le impusieron por la expulsión sufrida en el partido contra el Barcelona. El charrúa cumplirá su segundo partido de los cuatro, ya que el de Copa ha sido trasladado al 12 de noviembre, lo que no le afecta de cara al derbi tanto en cuanto ya habrá superado la sanción justo antes del choque contra los nervionerses.

Facundo Bernal sí podrá desplazarse a Dortmund para el choque de Champions contra el Borussia del próximo miércoles, pues el castigo federativo no afecta a la competición internacional. En el parón se marchará con Uruguay.

El Betis completará mañana su puesta a punto para enfrentarse contra los costasoleños con la última sesión en la Ciudad Deportiva Luis del Sol antes de la rueda de prensa pertinente de Manuel Pellegrini.