Las listas de la Champions League marcan el mercado del Betis: Gnangoro, Junior Firpo, Dani Ceballos...

La máxima competición continental ya se asoma y se van dando pasos para afrontar una de las temporadas más ilusionantes en clave verdiblanca; para ello hay que realizar la correspondiente lista A por la que ya se pueden ir perfilando varias opciones que definen también el mercado

El Real Betis sigue dando pasos de cara al comienzo de una temporada más que ilusionante en el seno verdiblanco, algo que se justifica con la presencia de la Champions League en el horizonte. El jugar la máxima competición continental de clubes por segunda vez en toda la historia es algo con lo que soñaban muchos béticos año tras año. Finalmente, ese deseo acabará siendo real esta temporada y el himno del mejor torneo del mundo sonará en el Estadio de La Cartuja. Esto también exige ciertos esfuerzos y es que, dentro de la afición, tienen claro que se necesitan más llegadas para poder perfilar una plantilla de Champions.

El balance actual es de tres llegadas por ocho salidas -incluyendo el final de la cesión de Amrabat-. Facundo Bernal, Diego Conde y Fran García son esas caras nuevas, pero aún falta más. La prioridad está clara, y esa es la de reforzar la delantera con un jugador que haga la competencia a Cucho Hernández. También se valora la posibilidad de un pivote teniendo en cuenta que es una de las posiciones donde menos efectivos hay, por lo que el mercado apunta a estar interesante en los últimos instantes de mercado. Otro de los aspectos importantes es ver como queda el apartado de salidas, con jugadores en la lista como Pablo García apareciendo en estas últimas horas y con esa intención del Hull City en hacerse con sus servicios, tal y como desvelamos en ESTADIO Deportivo. Con estos condicionantes, aún queda por ver la situación de las listas de la Champions League y los distintos miembros que puedan formar parte de ella.

La Lista A y los canteranos verdiblancos

Poco a poco, ya se pueden ir perfilando los nombres que formarán parte de esa famosa lista A de la Champions League por parte del Real Betis. Veinticinco son los jugadores que conformarán esa lista, pudiéndose presentar la misma hasta el día 2 de septiembre a las 23:59, un día después de que haya terminado el mercado de fichajes en España. En ese momento, el conjunto verdiblanco tendrá que presentar esa lista A.

En principio, el Betis no tendrá muchos problemas en cuanto a la presentación de esta lista. Sin embargo, hay varios condicionantes muy a tener en cuenta de cara a este mercado de fichajes, que pueden explicar también los distintos movimientos que se hagan. En esa Lista A de la Champions League, ocho plazas están reservadas para jugadores formados localmente. De ellas, como máximo cuatro pueden corresponder a futbolistas formados en otros clubes de la misma federación, por lo que el Betis necesita al menos cuatro jugadores formados en su propia cantera para completar las 25 plazas. Estos deben de haber estado durante tres temporadas inscritos en el club o pasado 36 meses entre los 15 y 21 años de edad. Esto es algo que únicamente cumplen tres jugadores verdiblancos. Uno de ellos es Álvaro Valles, que aterrizó en el Betis la pasada campaña. Otro es Junior Firpo, un jugador por el que no se prevé una salida a corto plazo dentro del club. Por último, también está el caso de Ángel Ortiz, que entraría aquí ante la imposibilidad de hacerlo en la B por edad.

Quedaría una plaza que, en caso de producirse la llegada de Dani Ceballos, tendría su nombre escrito. El resto de esas ocho plazas puede completarse con futbolistas formados en otros clubes de la misma federación nacional, aunque UEFA establece un máximo de cuatro jugadores de este tipo. En caso de no cumplirse esto, si el Betis inscribiese únicamente a siete jugadores, se reduce la lista de jugadores a 24.

Una lista B sin Gnangoro Bouaré presente

Por otro lado, dentro de la lista B, encontramos la posibilidad de poder inscribir a aquellos canteranos que hayan estado en el club durante al menos dos años consecutivos, o de tres con una cesión de máximo un año a otro club de la misma federación. También otro aspecto importante, y es que hayan nacido el 1 de enero de 2005 o después. Aquí entran nombres como los de Pablo García, Morante, Manu González, Rodrigo Marina... Pero se queda uno importante fuera, y ese es el de Gnangoro Bouaré. El pivote verdiblanco, con el que tanto está contando Manuel Pellegrini, tiene 22 años de edad, por lo que no cumpliría el requisito para que pueda aparecer en este apartado.

¿En qué caso podría entrar? El conjunto verdiblanco tendría que incluir a Bouaré en la Lista A, donde ocuparía una de las plazas disponibles al no cumplir los requisitos para formar parte de la Lista B. Una situación que está a la espera también de lo que suceda con su futuro.