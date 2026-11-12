Partidos de la Nations League hoy | Horarios, canales y dónde ver en televisión en España

Italia-Francia, Chequia-España y el Inglaterra-Croacia son los partidos destacados de la jornada de jueves de la UEFA Nations League, con 8 partidos que abren el telón de la quinta jornada

¡Vuelven los pronósticos! Analizamos los partidos aplazados de la primera ronda de la Copa del Rey, con presencia de equipos como Betis, Valencia, Alavés y Levante, y repasamos los encuentros más destacados de la Nations League: Italia-Francia, Inglaterra-Croacia, Turquía-Bélgica y República Checa-España. También ponemos el foco en la clasificación para el Europeo sub-19, con el España-Islandia; la Copa de África, con duelos como Ghana-Somalia o Camerún-Namibia; y una nueva jornada de Euroliga, con tres citas de interés para el baloncesto español: Partizan-Baskonia, Real Madrid-Estrella Roja y Valencia Basket-Bayern.

La quinta jornada de la fase de grupos de la UEFA Nations League abre el telón este jueves 12 de noviembre. Tras más de un mes de espera, vuelve la competición con 8 partidos repartidos entre las Ligas A, B y C. El foco estará puesto en Milán, donde Italia recibe a Francia en San Siro. Los franceses viajan a Italia con el objetivo de afianzar la primera plaza del grupo.

Por otra parte, España afronta una nueva cita ante Chequia en Praga, mientras que Inglaterra y Croacia protagonizarán otro de los grandes encuentros de la jornada en Wembley. Estos dos partidos cierran la quinta jornada en el grupo A3 y acaparan buena parte de la atención de una jornada que también contará con más enfrentamientos.

Italia-Francia, el gran partido de la jornada

Uno de los grandes atractivos de este jueves estará en San Siro, donde Italia y Francia se enfrentarán a partir de las 20:45 horas. El encuentro corresponde al Grupo A1 y mide a dos de las selecciones más importantes del fútbol europeo. Los italianos tratarán de hacerse fuertes ante su afición, mientras que Francia buscará un resultado que le permita seguir afianzándo la primera plaza del grupo.

El choque entre ambos combinados en el pasado parón, se saldó con un empate a uno en el Stade de France, por lo que este partido será decisivo para definir quien se hace con el liderato de un grupo exigente en el que también se encuentra la selección belga.

Chequia-España, una nueva prueba para la selección española

La Selección Española también será protagonista de la jornada. El combinado dirigido por Luis de la Fuente visitará a Chequia a partir de las 20:45 horas en el EPET Arena de Praga, en un encuentro correspondiente al Grupo A3.

Lamine Yamal y Pedri con la selección.

Tras el pleno de victorias en las cuatro primeras jornadas, La Roja afronta esta quinta jornada con el objetivo de alargar su racha de imbatibilidad y seguir en la cabeza del grupo. Enfrente estará la selección checa, que intentará aprovechar el factor campo para ponerle las cosas difíciles al combinado español y poder sumar un triunfo y así intentar evitar el descenso a la Liga B.

Inglaterra-Croacia, otro duelo destacado

También a las 20:45 horas, Inglaterra y Croacia se medirán en Wembley en otro de los grandes encuentros del grupo que comparten junto a Chequia y España. Los ingleses necesitan una victoria para llegar a la última jornada con opciones de arrebatarle al combinado español el liderato del grupo, por lo que no pueden permitirse un tropiezo ante su afición. Por su parte, Croacia buscará sumar tres puntos importantes que le permitan mantener vivas sus aspiraciones de obtener el billete a la siguiente fase.

Los otros cinco partidos para abrir la quinta jornada

Además de estos tres encuentros de la Liga A, la jornada de este jueves contará con otros cinco partidos repartidos entre las Ligas A y C:

Turquía - Bélgica (18:00)

Armenia - Chipre (18:00)

Albania - Finlandia (20:45)

Montenegro - Letonia (20:45)

San Marino - Bielorrusia (20:45)

¿Dónde ver la Nations League en España?

Los encuentros de la UEFA Nations League se podrán seguir en España a través de DAZN, mientras que La 1 y RTVE Play emitirán en abierto el Chequia-España, que comenzará a las 20:45 horas.

Además, ESTADIO Deportivo ofrecerá toda la información previa, las alineaciones confirmadas y los seguimientos de los choques.