Partidos de la Nations League hoy | Horarios, canales y dónde ver en televisión en España

Países Bajos-Grecia y Serbia-Alemania destacan en una jornada de la UEFA Nations League que reúne diez encuentros entre las ligas A, B, C y D

La UEFA Nations League continúa este viernes 13 de noviembre la quinta jornada de la fase de grupos. La competición centra buena atención en parte al grupo A2, seguido de ocho partidos repartidos entre las Ligas A, B, C y D. Destaca el Países Bajos-Grecia en un duelo directo por el liderato. Ambos conjuntos llegan igualados a ocho puntos, por lo que este encuentro es determinante para saber quién liderará el grupo antes de la última fecha. Alemania, por su parte, visita a Serbia en busca de una victoria que le permita seguir en la pelea por los dos primeros puestos del grupo.

Países Bajos, ante la nueva generación griega

El Johan Cruyff Arena acogerá uno de los encuentros más atractivos de la jornada. Países Bajos recibe a Grecia en un duelo directo por el liderato del grupo A2, con ambas selecciones igualadas a ocho puntos después de cuatro partidos. El equipo de Xavi Hernández tendrá enfrente a una selección que ha sorprendido en este inicio de competición y que aspira a recuperar protagonismo en el fútbol europeo.

La Grecia de Ivan Jovanovic está construyendo un proyecto alrededor de una generación joven con mucho talento. Futbolistas como Karetsas, Christos Tzolis y Kostoulas representan el relevo de una selección que también cuenta con jugadores consolidados como Vangelis Pavlidis. El crecimiento de estos jóvenes ha elevado las expectativas de un combinado que busca volver a competir entre las principales selecciones europeas.

Grecia comenzó la fase de grupos ganando a Serbia y Alemania a domicilio y posteriormente empatando frente a Países Bajos y volviendo a igualar ante los alemanes.

El técnico español ahora tiene el reto de alejarse y posicionarse como líder del grupo para acercarse a la clasificación a los cuartos de final antes de la última jornada.

Serbia-Alemania: los alemanes buscan acercarse a los primeros puestos

El otro encuentro destacado del grupo A2 enfrentará a Serbia y Alemania en Belgrado. La selección alemana suma cinco puntos y necesita ganar para no perder terreno respecto a los dos primeros clasificados. Después de cuatro jornadas, está a tres puntos de Países Bajos y Grecia, por lo que un tropiezo podría complicar sus opciones de terminar entre los dos primeros.

Partido entre Alemania y Serbia

Serbia, por su parte, atraviesa una situación delicada. Todavía no ha conseguido puntuar y necesita reaccionar ante su afición para evitar complicaciones en la lucha por la permanencia en la Liga A.

Todos los partidos de la Nations League de este viernes

La jornada comenzará a las 18:00 horas con el Moldavia-Kazajistán. A partir de las 20:45 horas se disputarán todos los demás encuentros de la Liga de Naciones de este viernes.

En la Liga B destacan el Escocia-Macedonia del Norte y el Eslovenia-Suiza. La Liga C contará con los enfrentamientos entre Eslovaquia e Islas Feroe, Bulgaria e Islandia y Luxemburgo y Estonia. Por último, la Liga D tendrá los duelos Andorra-Gibraltar y Liechtenstein-Azerbaiyán.

Horarios de la Nations League del viernes 13 de noviembre:

18:00 horas: Moldavia-Kazajistán.

20:45 horas: Países Bajos-Grecia.

20:45 horas: Serbia-Alemania.

20:45 horas: Escocia-Macedonia del Norte.

20:45 horas: Eslovenia-Suiza.

20:45 horas: Eslovaquia-Islas Feroe.

20:45 horas: Bulgaria-Islandia.

20:45 horas: Luxemburgo-Estonia.

20:45 horas: Andorra-Gibraltar.

20:45 horas: Liechtenstein-Azerbaiyán.

Dónde ver los partidos de la Nations League en España

La quinta jornada de este viernes 13 de noviembre se podrá disfrutar en España a través de DAZN. El Serbia-Alemania se emitirá en abierto en La 1 de TVE y RTVE Play.