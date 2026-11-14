Partidos de la Nations League hoy | Horarios, canales y dónde ver en televisión en España

Portugal-Dinamarca, el primer partido de la selección lusa tras la retirada oficial del combinado nacional de Cristiano Ronaldo, destaca en una jornada de sábado de la UEFA Nations League que cuenta con ocho encuentros

La quinta jornada de la fase de liga de la UEFA Nations League continúa este sábado 14 de noviembre con ocho partidos repartidos entre las Ligas A, B y C. El gran foco estará puesto en Braga, donde Portugal recibirá a Dinamarca en un encuentro que tendrá un significado especial para los portugueses. Será la primera aparición del combinado nacional después de que Cristiano Ronaldo anunciase oficialmente su retirada de la selección, poniendo fin a una trayectoria de 23 años defendiendo la camiseta de su país.

Portugal-Dinamarca, el primer partido de la selección lusa sin Cristiano Ronaldo

Portugal será el gran protagonista de este sábado. El conjunto dirigido por Jorge Jesus recibirá a Dinamarca a partir de las 20:45 horas en el Estadio Municipal de Braga, en un encuentro correspondiente al Grupo A4. Será una cita especial para los portugueses, que afrontarán su primer compromiso internacional después del anuncio de retirada de Cristiano Ronaldo, máximo goleador histórico de la selección y uno de los grandes referentes de su historia.

La Noruega de Haaland protestando al árbitro.

La selección lusa tendrá que comenzar una nueva etapa sin su capitán, que se despide del fútbol internacional después de 234 partidos y 146 goles. Además, Portugal llega a esta jornada como líder de su grupo, con pleno de victorias en los cuatro encuentros disputados y la clasificación para los cuartos de final ya asegurada. Por su parte, Dinamarca tratará de conseguir un resultado positivo en una visita exigente para mantener sus opciones en la competición.

Noruega-Gales, otro partido destacado

El otro encuentro del grupo es el que enfrenta a Noruega y Gales, a partir de las 18:00 horas. El encuentro, correspondiente al Grupo A4, servirá para abrir la jornada de la Liga A y medirá a dos selecciones que buscan sumar en esta recta final de la fase de grupos.

Los noruegos recibirán a los galeses con el objetivo de hacerse fuertes en casa, mientras que Gales intentará dar la sorpresa a domicilio en una jornada en la que también estará pendiente de lo que suceda en el Portugal-Dinamarca.

Otros seis partidos para completar la jornada del sábado

Además de los dos encuentros de la Liga A, el sábado contará con otros seis partidos repartidos entre las Ligas B y C:

Kosovo - Israel (15:00) Georgia - Hungría (18:00) Irlanda del Norte - Ucrania (20:45) Austria - República de Irlanda (20:45) Rumanía - Polonia (20:45) Suecia - Bosnia y Herzegovina (20:45)

¿Dónde ver la Nations League en España?

Los partidos de la UEFA Nations League se podrán seguir a través de DAZN, que ofrecerá los encuentros de la competición en directo. Además, en ESTADIO Deportivo podrás seguir toda la actualidad de la jornada, con las últimas noticias, y resultados de los encuentros.