Pasó por el Betis, pero reivindica sus colores en un emotivo adiós a Nervión: "Antes de vestir esta camiseta ya era sevillista"

El centrocampista Lulo Dasilva ha acabado contrato, después de seis temporadas, y se ha mostrado agradecido en su despedida tanto al club blanquirrojo como a su afición, aunque se va con una espinita

Con Diego Galiano como nuevo entrenador, el Sevilla Atlético inicia una nueva etapa con la meta del ascenso a Primera RFEF, aunque sin perder nunca de vista el objetivo principal de formar y promocionar jugadores que debe prevalecer en una cantera que ya fue pieza básica en la consecución de la permanencia del primer equipo gracias a la irrupción de jugadores como Oso o Castrín, y que puede ser también tabla de salvación económica con otros como Kike Salas, Juanlu o Carmona.

Fichajes y salidas en el Sevilla Atlético

De momento se han confirmado los fichajes del mediocentro de origen ucraniano Viktor Chumachenko y el extremo catalán Marc Scuri, procedentes del Gimnàstic Manresa y el Mollerusa, respetivamente; además del delantero Silvio Castillo, que ha llegado del Atlético Central para el Sevilla C pero está realizando la pretemporada con el primer filial.

En el capítulo de bajas, por su parte, se ha alcanzando un acuerdo con el Hércules para el traspaso de David López, regresando también Isra Domínguez al Antequera. Junto a ellos, Pablo Rivera se ha enrolado en el Alcorcón, de Primera RFEF, como agente libre, al tiempo que siguen sin equipo otros dos futbolistas que acabaron contrato el pasado 30 de julio: Lulo Dasilva y Alberto Espiñeira (sí renovaron Sergio Martínez y Valentino). Además, también ha firmado por el Ceuta B el utrerano Sergio Veces, que tuvo algunos minutos con el primer filial este último curso.

La despedida de Lulo Dasilva

En el caso de Lulo Dasilva, ha sido ahora, casi un mes después, cuando ha publicado una carta en sus redes sociales para despedirse del club nervionense, en el que aterrizó en 2020 procedente del Real Betis, en cuya cantera también permaneció varias campañas, incluida una cesión en su último curso en el Calavera. Por eso, lo primero que llama la atención en sus emotivas palabras de adiós es su énfasis por destacar su sentimiento blanquirrojo, desvelando que siempre ha sido así pese a haber defender en su momento la camiseta del eterno rival.

"Ha llegado el momento de despedirme. Después de seis años, toca cerrar una etapa que ha marcado mi vida para siempre. Han sido, sin duda, los mejores seis años de mi vida. Unos años que me han cambiado para siempre. El Sevilla no solo me ha hecho crecer como futbolista, también como persona. Ha formado parte de mi madurez y de quien soy hoy. Aquí he vivido momentos que nunca voy a olvidar y, sobre todo, he conocido a personas increíbles. Compañeros, entrenadores, trabajadores del club... Mucha gente que empezó siendo parte de mi día a día y que hoy puedo decir que forma parte de mi familia. Gracias a todos por estar ahí en los buenos momentos, pero también en los difíciles", ha comenzado afirmando el centrocampista de origen brasileño.

Estuvo cerca de debutar con el primer equipo

A sus 23 años, y después de que su protagonismo haya ido a menos tras la grave lesión de rodilla sufrida en 2024, Lulo Dasilva se marcha sin haber podido debutar de forma oficial con el primer equipo (sí ha jugado amistosos). Lopetegui se lo llevó a más de una pretemporada, Quique Sánchez Flores y Joaquín Caparrós también lo citaron en varios partidos e incluso trabajó el pasado verano a las órdenes de Matías Almeyda. Pero ahora pone fin a su etapa en Nervión con esa espinita, dejando claro no obstante que seguirá siendo un aficionado más desde la distancia.

"Jugar para este club ha sido lo más grande que me ha pasado jamás. Ha sido un orgullo inmenso defender este escudo y representar estos colores cada vez que tuve la oportunidad. También quiero dar las gracias a la afición por el cariño y el apoyo durante todo este tiempo. Llevar el escudo del Sevilla en el pecho ha sido un privilegio que recordaré toda la vida. Me voy con el corazón lleno de recuerdos, aprendizajes y muchísimo cariño. Sé que esta etapa termina, pero todo lo que he vivido aquí me acompañará siempre. Porque antes de vestir esta camiseta ya era sevillista, y eso es algo que nunca dejaré de ser. Hasta siempre, Sevilla. Nos volveremos a encontrar", sentenció el que podría ser nuevo jugador del Recreativo de Huelva, como se apuntó semanas atrás.