La niebla da la bienvenida al Medio Maratón de Sevilla

Hasta 10.500 corredores han tomado este domingo (09:00 h) la salida de la EDP Medio Maratón de Sevilla, prueba que celebra su 25 aniversario batiendo récords. De hecho, hace semanas que se agotaron las plazas disponibles entre los 3.500 corredores locales, los 5.800 de otras provincias entre los que se encuentran mil madrileños, o los más de 1.200 que proceden de más de 50 países diferentes, entre los que destacan 250 italianos.

También se bate el récord de inscripciones femeninas con unas 2.400 mujeres que suponen el 24 por ciento del total, una cifra importante en una prueba de media distancia. "Una prueba que tendrá una proyección internacional como nunca", destacó el delegado de Transición Ecológica y Deportes, David Guevara, quien visitó la Feria del Corredor, instalada en el C.D. San Pablo, y antesala de la prueba. "El tiempo, tras las lluvias de los últimos días, nos dará una tregua para disfrutar de una gran fiesta del deporte", manifestó al respecto Guevara.

En lo deportivo también se vivirá una de las mejores ediciones de toda la historia de la prueba, especialmente en féminas, con la participación confirmada de las españolas Marta Galimany (1h12:29) que fue la mejor maratoniana española en el Mundial de Doha y que llega en un gran momento de forma antes de su participación en el Maratón de Sevilla, y de Aroa Merino (1h14:53).

Cartel de altura en la EDP Medio Maratón de Sevilla

En categoría masculina destaca el regreso del marroquí El Hassan Oubaddi, que ganó el pasado año en Sevilla con 1h03:14, aunque lo tendrá complicado para defender su victoria frente al joven etíope Kasa Kasahy (1h03:49) que busca una gran marca, o los italianos Eyob Faniel (1h00:53) y Yassine El Fathaoui.

Los sevillanos Rubén Álvarez y Paco Pérez Cutiño son algunos de los principales corredores locales más destacados. No te pierdas nuestra galería de imágenes pinchando en este enlace.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ht" dir="ltr">Eyob Faniel (ITA) bate el récord del <a href="https://twitter.com/hashtag/EDPMedioSevilla20?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#EDPMedioSevilla20</a> 1h00:44 (no oficial)!!! Eyob is the 2020 winner!!! <a href="https://t.co/ass54iScVk">pic.twitter.com/ass54iScVk</a></p>— EDP1/2MaratónSevilla (@mediodesevilla) <a href="https://twitter.com/mediodesevilla/status/1221361185993515009?ref_src=twsrc%5Etfw">January 26, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">Izabela Trzaskalska (POL) es la ganadora del <a href="https://twitter.com/hashtag/EDPMedioSevilla20?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#EDPMedioSevilla20</a> en 1h11:09!!!<br>2. <a href="https://twitter.com/marta_galimany?ref_src=twsrc%5Etfw">@marta_galimany</a> e1h11:13<br>3. Lilly Partridge 1h11:31 <a href="https://t.co/zfTBjqAP9G">pic.twitter.com/zfTBjqAP9G</a></p>— EDP1/2MaratónSevilla (@mediodesevilla) <a href="https://twitter.com/mediodesevilla/status/1221362241280389122?ref_src=twsrc%5Etfw">January 26, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>