El Zurich Maratón de Sevilla abre inscripciones este miércoles para la edición 2022.

El Zurich Maratón de Sevilla, prueba que organiza el Ayuntamiento de Sevilla a través del Instituto Municipal de Deportes, abre este miércoles el plazo de inscripciones para su edición 2022 que se disputa el 20 de febrero. La prueba sevillana ofrece 10.000 dorsales a los deportistas que quieran afrontar los 42 kilómetros de distancia con salida y llegada al centro de la ciudad. Las tarifas de precios se han definido en función del Plan de apoyo al deporte y del incremento de la aportación municipal a la organización de la carrera para su consolidación en el contexto de la Covid-19. Este plan se ha desarrollado para el apoyo de las empresas y tejido productivo vinculado a esta actividad y en función de los informes técnicos elaborados por los técnicos municipales. En este marco, el Zurich Maratón de

Sevilla mantiene el reconocimiento de las federaciones internacional y nacional como una de las mejores pruebas del mundo por las garantías y los servicios que ofrece, los cuales se impulsan con el apoyo municipal. La cifra de dorsales

disponibles puede modificarse siguiendo las indicaciones de las autoridades y organismos competentes en materia sanitaria y deportiva, por lo que es viable su aumento o reducción en función del contexto sanitario vigente en la fecha de su celebración o la de finalización de inscripciones que se corresponde con el lunes 14 de febrero a las 23:59 horas.

El precio del dorsal del Zurich Maratón de Sevilla oscila en función de las bonificaciones y el orden de prelación de la formación de inscripciones. Para los atletas empadronados en municipios de la provincia que registren su participación antes del 15 de diciembre es de 19,99 euros, y para las personas con diversidad funcional, de 9,99. A partir de esa fecha y hasta el 31 de enero pasa a ser de 40 y 20 euros, respectivamente. Posteriormente a ese día y hasta el cierre, queda en 60 euros para todas las categorías.

Los corredores no empadronados en la provincia deben afrontar la tarifa ordinaria de 57 euros por y de 28,50 para personas con movilidad reducida si se registran en las 2.000 primeras plazas. Esos precios pasan a 65 y 32.50 euros entre la 2.001 y la 6.000. Y de 69 y 34,50 euros en adelante hasta agotar la disponibilidad. Los participantes adscritos a clubes andaluces también se benefician de una reducción del 20 por ciento con respecto al precio vigente en el momento de formalización. Se añaden 5 euros correspondientes a la licencia de día de la RFEA de la que quedan exentos quienes posean licencia federativa andaluza o nacional o el carnet del corredor Plus. Las condiciones y formalización de las inscripciones pueden llevarse a cabo de la web zurichmaratonsevilla.es donde además se recogen los diferentes seguros de cancelación.

El delegado de Transición Ecológica y Deportes, David Guevara, ha destacado "el paso adelante que supone la apertura de inscripciones para la reactivación del sector. Continuamos trabajando para garantizar la seguridad de los deportistas y afianzar la proyección internacional de la prueba así como el impacto económico que genera en la ciudad. El Zurich Maratón vuelve a presentarse para los corredores locales y para todos los visitantes como una de las mejores pruebas del mundo gracias a su circuito que recorre una historia milenaria con salida y llegada al corazón de la ciudad y al compromiso del Ayuntamiento de Sevilla con el mundo del deporte".

Queda casi medio año para disfrutar del camino del Zurich Maratón de Sevilla que, en 2020 (su última entrega) dio un salto de calidad y cantidad que lo situó entre las carreras más prestigiosas. Desde que la distancia se oficializara en los Juegos Olímpicos de Londres 1908, ningún maratón había tenido nunca más de 18 atletas por debajo de las 2:10:18; Sevilla tuvo 28. También igualó el récord sub 2:08 (14) y batió el sub 10 (19), sub 11 (30), sub 12 (33), sub 13 (35) y sub 14 (37). Si atendemos a la marca del ganador (2:04:46, Mekuant Ayenew Gebre), el Zurich Maratón de Sevilla se colocó en el número 11 del ranking mundial, igualado con Milán. Datos de élite que se trasladaron al universo popular. 10 291 fondistas vocacionales cruzaron la meta: 1104 (10,73%) por debajo de las tres horas; 2075 (20,16%) de las 3:15; 3495 (33,96%) de las 3:30; 5020 (48,78%) de las 3:45 y 6593 de las 4 horas (64,06%).