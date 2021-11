World Football Summit llega a Sevilla con un impacto millonario

El congreso internacional de la industria y la economía del fútbol World Football Summit (WFS) celebrará su primera edición de las tres acordadas entre la empresa organizadora y el Ayuntamiento de Sevilla los días 28 y 29 de septiembre en el Palacio de Exposiciones y Congresos, FIBES, con 2.500 participantes presenciales y 1.000 online procedentes de más de cien países y un impacto económico para la capital andaluza estimado en 18,5 millones de euros. Las cinco primeras ediciones de este evento se han desarrollado hasta ahora en Madrid y las tres siguientes serán en Sevilla.

Estos datos se han dado a conocer hoy durante la presentación de este evento sobre la economía del fútbol, en un acto que han encabezado los delegados municipales de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, Antonio Muñoz, y Transición Ecológica y Deportes, David Guevara, junto con Marian Otamendi, directora del WFS; Pablo Vilches, director de Secciones Deportivas del Real Betis Balompié; Patricia Rodríguez, directora general del Granada CF; José María del Nido Carrasco, vicepresidente primero y consejero delegado del Sevilla FC, y el secretario general de Deportes de la Junta de Andalucía, José María Arrabal.

"Se trata de una cita empresarial y económica ligada al negocio del fútbol con gran calado internacional y que incide en la consideración de Sevilla como ciudad del deporte y como ciudad de congresos y eventos, a la vez que refuerza la estrategia municipal de incorporar el deporte como una parte esencial de la oferta turística de Sevilla", ha comentado Antonio Muñoz ante el casi centenar de representantes de varios clubes de fútbol de Sevilla y Andalucía y de la prensa deportiva.

Para el delegado, la captación de este congreso revela la apuesta del Ayuntamiento por albergar eventos deportivos que tengan incidencia directa en la economía de Sevilla. "Las garantías organizativas que ofrece nuestra ciudad a la hora de acoger grandes eventos, tanto deportivos como de otra naturaleza, favorece que las federaciones y otros promotores de pruebas deportivas elijan Sevilla como sede. Si a ello unimos la infraestructura de hoteles y de transportes de la ciudad, el clima, el río, el hecho de ser una ciudad llana y estar prácticamente a nivel del mar, así como los múltiples atractivos turísticos de Sevilla para todos los que nos visitan, podemos afirmar que muy pocas ciudades en el mundo reúnen condiciones para ofertar nuestra variada y amplia programación deportiva", según ha abundado.

El congreso internacional de referencia para los profesionales del fútbol se ha consolidado en solo cinco años en la mayor plataforma de líderes del sector, con 12 eventos realizados hasta la fecha y con una presencia no sólo en Europa sino también en África, Asia y Latinoamérica. La sexta edición de WFS en Sevilla –más otras dos ediciones– no sólo será la mayor hasta la fecha sino que también será la más representativa en términos de igualdad de género. De hecho, como parte del compromiso adquirido por World Football Summit con la campaña 'Get Onside' de Women in Football, un 30 por ciento de los ponentes en la próxima edición serán mujeres. En suma, aborda el mundo del fútbol desde una perspectiva empresarial y económica, con interés para empresas, clubes, federaciones, patrocinadores, etcétera, relacionados con este deporte.

"Después de cinco ediciones en Madrid, llevar World Football Summit a Sevilla es un reto que enfrentamos con mucho entusiasmo. Sevilla es una ciudad que comparte nuestra pasión por el fútbol y estoy segura de que hemos encontrado el lugar idóneo para que World Footbal Summit siga creciendo y consolidándose como el principal punto de encuentro de la industria del fútbol", ha dicho Marian Otamendi.

"La noticia que las próximas tres ediciones de World Football Summit Europe se celebrarán en Sevilla llega en un momento en que la capital andaluza está apostando por el deporte rey, siendo sede de la selección española y la final de la Copa del Rey 2022, así como el próximo Marca Sport Weekend", ha añadido. Para la directora del WFS, "la llegada de World Football Summit Europe a Sevilla dará un espaldarazo importante a la industria del fútbol no sólo en Sevilla, sino en todo Andalucía, y estoy segura de que propiciará intercambios y transacciones comerciales de alto interés para la región".

El rápido crecimiento de World Football Summit en los últimos cinco años se debe en parte al apoyo de partners como LaLiga, el Global Partner del evento, que también ve Andalucía como la plataforma idónea para proyectar el fútbol español a nivel internacional. "Vemos como un acierto la elección de Sevilla como la ciudad sede de las próximas ediciones de World Football Summit. Andalucía es el hogar de algunos de los clubes más emblemáticos de LaLiga, que son los principales exponentes y embajadores del fútbol español a nivel internacional, y la celebración de este evento ayudará a proyectar nuestros valores a la comunidad futbolística mundial", ha explicado Óscar Mayo, director general ejecutivo de LaLiga.

En el Wanda Metropolitano de Madrid, que acogió un congreso híbrido el pasado mes de septiembre, se dieron cita unos 600 asistentes online y más de 1.400 presenciales, con cobertura, además, de periodistas de todo el mundo. En el caso de Sevilla, el formato vuelve a ser mayoritariamente presencial.

"El World Football Summit es un evento de gran relevancia en el terreno empresarial, económico y turístico, y reforzará la posición internacional de Sevilla como ciudad del deporte y en un segmento deportivo y turístico de primer nivel", ha concluido Antonio Muñoz, no sin antes agradecer a la organización del evento la elección de la ciudad. "Sevilla es una apuesta segura".

Las entradas para World Football Summit 2022 ya están en la venta en https://worldfootballsummit.com/inicio-wfs, donde se puede encontrar más información sobre las distintas maneras de participar.