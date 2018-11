Difícil equilibrio: fichajes y dar vida a la cantera

Que el Sevilla necesita fichajes de nivel si quiere aspirar a la cuarta plaza y a luchar por la Copa del Rey y la Europa League no admite la más mínima discusión. El equipo ha tirado hasta ahora con lo justo por culpa de las lesiones y le ha ido fenomenal porque el calendario lo ha permitido y porque Machín ha dado con las techas al amoldarse a los recursos que le quedaban en la plantilla. Pero el equipo necesita reforzarse antes del nuevo arreón que se avecina y antes de entrar de lleno en las rondas eliminatorias en las que se habrá acabado ya el margen de error.

La lesión que tendrá al menos tres meses fuera de los terrenos de juego a Gonalons, en quien confía ciegamente Machín, podría abrir la puerta al retorno de Vicente Iborra, una opción extraordinaria. El excapitán conoce todos los rincones de la que considera su casa, está deseando volver porque no tiene minutos en el Leicester y el técnico entiende que encajaría en su sistema, al que puede aportar posibilidades en el fútbol aéreo, tanto en defensa como en ataque. Tan necesario se antoja cubrir esa plaza de perfil diferente en el centro del campo, como incorporar a un central, que debería llegar el mismo día que se abra el mercado de invierno para que pueda integrarse con tiempo en el equipo.

Una tercera evidencia salta a la vista, aunque esta es ya más compleja: fichar a un delantero de referencia que pueda suplir las posibles bajas de André Silva. Muriel y Promes no están funcionando, y Ben Yedder brilla como segundo punta, pero no tiene las características que demanda Machín cuando no puede contar con el internacional portugués.

Pablo Machín y Joaquín Caparrós tienen muy claro qué carencias deben tapar, y también que deben darse las circunstancias para poder hacerlo en la ventana que se abre en enero. Aun con dinero en la caja, hay que unir los intereses de los jugadores, de sus agentes y de los clubes a los que pertenecen para concretar una operación. Hay, además, otras tres circunstancias internas que concurren al acto y que pueden ser determinantes antes de tomar una decisión: la llegada de elementos nuevos a un vestuario que funciona; la situación en la que quedan futbolistas con contrato en vigor que no quieren salir y a los que el club no debe devaluar; y el espacio que Caparrós pretende reservar a los canteranos.

Nolito, Muriel o Borja Lasso están en su pleno derecho a querer demostrar que son válidos para este Sevilla. Si al fichar se ocupan las dos plazas libres que quedan, se cierra la puerta a la cantera. Al futbolista de la casa le cuesta más instalarse en el primer equipo que a los que proceden de fuera. Para muestra, un botón: Borja Lasso. Cortar de raíz la esperanza de dar el salto a los jugadores formados en la carretera de Utrera impediría que Caparrós reactive una correa de transmisión en la que cree ciegamente y muy necesaria para mantener vivas las auténticas señas de identidad del Sevilla F.C. Difícil equilibrio.