El Betis y el 'biscotto'; el Sevilla y su liderato

Los dos dependen de sí mismos para superar la fase de grupos de la Europa League y para hacerlo, además, como primeros de grupo. Pero los dos se pueden complicar la clasificación a los deciseisavos de final si no cumplen con la obligación de ganar en una quinta (y penúltima) jornada en la que ambos parten como favoritos: el Betis ante el Olympiacos en el Benito Villamarín y el Sevilla en Bélgica frente a un Standard al que ya hizo una 'manita' (5-1) en el Sánchez-Pizjuán. Con el peso de las dudas generadas de nuevo en Villarreal, los de Setién afrontan el primero de los cuatro partidos que van a jugar de forma consecutiva en casa (Olympiacos, Real Sociedad, Racing de Santander -en Copa del Rey- y Rayo Vallecano), donde deben hacerse fuerte al calor de su afición para amarrar los pases en Europa y en la Copa, y para ir escalando posiciones en LaLiga.

El Betis tiene mejor equipo que el Olympiacos. Ya se comprobó en Grecia, aunque no pasara del empate a cero, y si lo demuestra sobre el campo podría lograr un triunfo con el que virtualmente acabaría como líder de su grupo (F), pues los tres puntos ante el Dudelange parecen garantizados. Tan sólo un riesgo sobrevuela en el ambiente, que el Betis pierda por más de dos goles de diferencia y un 'biscotto' en el Olympiacos-Milan de la última jornada del grupo haga posible un empate que dejaría al Betis como tercer clasificado. Las posibilidades de apaño son remotas, y se antoja difícil amañar un partido por mil circunstancias, pero cosas más raras se han visto en fútbol y bien haría el Betis en no soltar las riendas de un pase que tiene bajo control.

Tampoco debería complicarse la existencia un Sevilla que, aun siendo el equipo máximo goleador de la competición (15 goles), no ofrece las mismas prestaciones lejos de Nervión ni cuando Machín se ve obligado a rotar varias piezas de su once ideal. Ya perdió en Rusia ante el Krasnodar (2-1) y una nueva derrota le impediría acabar como líder, y dejaría al 'Pentacampeón' contra las cuerdas jugándosela en su estadio en la última jornada frente al conjunto ruso.

La tentación de dar descanso a los 'mejores' resulta inevitable. El Sevilla lidera la tabla en Primera y, aunque unos 700 sevillistas se han desplazado para apoyar en directo a su equipo, tiene muchísima más trascendencia el partido liguero del próximo domingo en Vitoria ante el sorprendente Alavés de Abelardo (cuarto clasificado a sólo tres puntos del líder) que la cita europea en territorio belga, donde aún no ha ganado el Sevilla en los dos partidos que ha disputado ante el Standard (derrota 1-0 en el año 2008 y empate sin goles en el 2014).