Gana a Promes, pierde dos puntos

Una oportunidad perdida para dar un golpe en la mesa y ganar en Mestalla seis años después. Lo tuvo. Lo tuvo muy cerca. Se le puso todo de cara y desaprovechó una oportunidad que ya no vuelve. Después de una mala primera parte, el gol de Sarabia allanó el camino a un triunfo que habría supuesto un importante baño de autoestima. Un descuento de sólo tres minutos que pudieron ser más. Mestalla mostrando de forma unánime su malestar con un equipo eliminado en Champions y a diez puntos del Sevilla, su rival directo en LaLiga. Pero empató Diakhaby en la prolongación a balón parado y queda sensación de derrota en los de Machín.

Dos puntos perdidos con los que el Sevilla podía haber liderarado la tabla a la espera del derbi catalán entre el Espanyol y el Barça. Dos puntos que se escapan tras dos palos que habrían sentenciado un duelo ante un Valencia intenso que no encuentra premio a sus méritos y que no rinde al nivel que se le presume a su plantel. Perdonó André Silva, que no aprovechó -envió el balón al poste con todo a favor- una genial jugada y asistencia de un magnífico Promes. Había lanzado previamente Banega un zapatazo al palo. Y cuando lo tenía todo a favor de corriente, el Sevilla se ahogó en la orilla. En la prolongación, en una falta evitable de Muriel y en una acción mal defendida por los centrales, llegó un empate que habría sabido a gloria con un guion diferente.

Sustituyó Machín a Ben Yedder para dar entrada a Muriel y le salió mal la jugada porque André Silva había dado muestras de agotamiento. Si su intención era utilizar al portugués para defender jugadas aéreas en el tramo final del encuentro, su decisión quedó en pliego de buenas intenciones, porque pierde André Silva la marca de Diakhaby en el gol del empate. Una jugada mal defendida en la que los centrales no muestran contundencia, carencia que debe resolver Caparrós en el mercado de invierno, y en la que Vaclik comete, quizás, el único error en todo el partido.

Dos salidas y dos puntos en dos plazas complicadas -Alavés y Valencia- que mantienen al Sevilla en la zona alta de la tabla. En la necesidad Machín ha encontrado una inesperada solución, Promes, que entra en valor y se suma al nivel de exigencia que necesita el Sevilla. Partidazo del holandés en defensa y en ataque. Un Navas de otro color.

El Sevilla sabe sufrir y cuesta un mundo tumbarlo en el intercambio de golpes. Por delante, una nueva final en la Europa League y una Junta de Accionistas en la que van a quedar las cartas boca arriba ante una 'anunciada" venta del club. Ruido de sables en los despachos que, de momento, no se traslada al césped.