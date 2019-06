A contracorriente, pero con Monchi como valedor

La encuesta que hemos realizado en la web de ESTADIO Deportivo, '¿Te gusta el fichaje de Lopetegui?', no deja lugar a la duda: el 86% de los sevillistas ha dicho no y sólo el 14% ha votado sí. Ya antes de que se hiciera oficial, el rechazo parecía generalizado y, aun así, Monchi ha decidido apostar por él. Obviamente, el director deportivo maneja datos que el resto de aficionados no tiene y muy convencido debe estar de su acierto cuando ha fichado a Lopetegui y, además, le ha dado un proyecto de tres temporadas.

Monchi ya lanzó hace unos días un aviso a navegantes. Pedía paciencia a la afición porque antes del lienzo final podrían llegar pinceladas que no gustasen al respetable. Tenía decidido contratar a Lopetegui y era consciente del rechazo popular que su decisión iba a generar. Efectivamente, así ha ocurrido. Al menos esa sensación se percibe cuando se pulsa el sentir de los sevillistas en las casi siempre engañosas redes sociales.

Resulta evidente que el cartel de persona desleal le sigue pasando factura tras el affaire vivido los días previos al Mundial: su fichaje por el Madrid, el enfado de Luis Rubiales y su fulminante destitución. Lopetegui no procedió como debía, debió decir no a Florentino y esperar a que acabara el Mundial, se filtró su acuerdo con el presidente del Madrid y buena parte de los españoles dictó sentencia: culpable.

A Lopetegui lo ficha Monchi y nadie se atreve a negarle la posibilidad de triunfar en el Sevilla. La fe en el de San Fernando es tan grande, que al técnico se le va a dar el beneficio de la duda y, con un contrato de larga duración, va a tener un amplio margen de error. Su currículum en un club aún aguarda algún título, aunque en él sí brillan dos campeonatos de Europa conquistados con las selecciones sub 19 y sub 21. En el Oporto tuvo un buen año, lo clasificó como segundo para la Champions, y otro malo en el que acabó siendo destituido.

En el haber del nuevo técnico del Sevilla están sus buenos números y un estilo de juego muy definido con el que España fue capaz de clasificarse para el Mundial sin perder ni un solo partido -15 triunfos y 5 empates-. Además, ya sabe lo que significa soportar la presión de dos clubes poderosos como el Madrid y el Oporto, así como de una selección a la que volvió a dar las señas de identidad con las que se proclamó campeona. Desea sacarse la espina de los malos momentos vividos, tiene ganas de demostrar su valía y cuenta con Monchi, un valedor capaz de hacer cambiar con triunfos la opinión de una afición y más que capacitado para darle las herramientas que necesita para triunfar en el Sevilla. De momento, a contracorriente, ha tenido el valor de darle el timón del barco.