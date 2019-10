El Barça y la España de Piqué

La sentencia del Tribunal Supremo por el juicio del 'procés', con condenas a prisión de entre 9 y 13 años por sedición a varios de los líderes independentistas, ha vuelto a destapar la cara política -claro apoyo al independentismo- del Barça (también del Girona).

En sendos comunicados, ambos clubes han rechazado la sentencia del Supremo -lamentable-, han mostrado su apoyo a los familiares de los condenados -lógico- y han pedido diálogo y negociación a los responsables políticos para resolver el conflicto -razonable-.

El Barça titula en Twitter su comunicado con la frase 'La prisión no es la solución'. También escrito en inglés y retuiteado, con cita, por Piqué, 'Proud to be part of this Club' ('Orgulloso de ser parte de este Club'). Efectivamente, la prisión es la consecuencia para quienes se han saltado la Ley. No va a ser la solución para una fractura social que tardará muchos años en arreglarse y que alimentan el Barça y Piqué tomando parte.

En un ejercicio de irresponsabilidad y egoísmo, desprecian a los miles de seguidores que no comparten el delirio nacionalista de los más radicales. De alguna forma, destruyen parte del patrimonio de una entidad y la exponen al sinsentido de aprovechar la dimensión mundial del club para cuestionar algo de lo que nadie duda: los rígidos soportes democráticos de España. La España de Piqué.