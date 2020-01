No todo es VAR en dos golpes mortales al Betis

No todo es VAR en dos golpes mortales al Betis

En cuatro días, dos golpes de incalculables consecuencias: eliminación en la Copa ante un Segunda, el Rayo Vallecano; y derrota ante el Getafe, que se distancia a 9 puntos del Betis, al que gana el golaverage (1-1 empataron en el Villamarín), y que deja a los de Rubi duodécimos a 7 puntos del objetivo europeo. Otro frenazo a una dinámica positiva que no termina de llegar.

Tiene motivos el Betis para quejarse del VAR porque lo ocurrido en Getafe ha sido muy grave. La posición antinatural de la mano de Ángel, por encima del hombro, convierte su acción en un penalti de libro aplicando la nueva normativa, que ya no tiene en cuenta la involuntariedad. La de Álex Moreno también es penalti, pero tiene las manos a la altura de su cuerpo. Prieto Iglesias no consulta el VAR en la jugada de Ángel, sí en la de Álex Moreno y la pena máxima permite al Getafe hacerse con tres puntos de oro.

El Betis, que para hacer más ruido debió transmitir sus quejas públicas en los medios nacionales y no sólo en los propios, solicita la conversación entre Gonzáles Fuertes (árbitro del VAR) y Prieto Iglesias en la jugada del penalti de Ángel. Si en su día no se la dieron al Madrid (pidió las conversaciones por los penaltis no pitados a Varane ante el Barça), difícilmente se la van a entregar al Betis. De hecho, a ambos colegiados les han dado el premio de pitar esta semana en la Copa (Prieto Iglesias dirige el Rayo-Villarreal y González Fuertes el Tenerife-Athletic) y en LaLiga (González Fuertes el Valencia-Celta y Prieto Iglesias estará en el VAR del Mallorca-Valladolid). Ni nevera ni castigo, más bien todo lo contrario.

El injusto trato recibido en Getafe, sin embargo, no debe tapar un nuevo fracaso copero, ni debería evitar la autocrítica en el seno del club para detectar qué pasa realmente, qué frena el crecimiento deportivo de un club que vive últimamente en la esperanzadora parrilla de salida, pero que ha sido incapaz de meterse dos años de forma consecutiva en la Europa League y no termina de alcanzar, al menos, una final de Copa. Ya sólo le quedan 17 partidos de Liga por disputar y lograr Europa como tabla de salvación.

¿Es un problema de club? ¿Falta gen competitivo o mentalidad ganadora? ¿Faltan hombres de fútbol, una figura como Serra Ferrer, para activar los pequeños detalles que te hacen ganar partidos? ¿Es un poco de cada uno de los citados factores? Seguramente en esta última pregunta esté la respuesta. Las estructuras se han modernizado y el club está mejor organizado que hace unos años; la secretaría técnica se ha profesionalizado y ha mejorado considerablemente (ha fichado pronto y bien en el mercado invernal), pero siguen faltando esos pequeños detalles que eviten que el equipo se caiga en la Copa y que no salga derrotado en partidos decisivos.

La renuncia del presidente Ángel Haro a su cargo en la Federación Española de Fútbol, seguramente, carece de relevancia, aunque en su día en el Betis se vendiera como un éxito. Tal vez tengan más trascendencia en los resultados pequeñas decisiones que generan un efecto inmediato.

En la portería, Dani Martín aún no está para el nivel que debe exigir el Betis. ¿No era consciente Rubi, nadie le advirtió, de que Joel debía ser titular en Vallecas? ¿Por qué lanzó un penalti Tello después de haberse hablado tanto tiempo de su salida y tras el error que tuvo en el mano a mano para sentenciar el partido? ¿Por qué ningún jugador corta el juego y obliga a Prieto Iglesias a consultar el VAR en la jugada del penalti de Ángel? En esos detalles vive el carácter competitivo. Y la mentalidad ganadora será parte de la identidad del club cuando la victoria se convierta en algo cotidiano. No puede ser una fiesta logar un triunfo ante la Real Sociedad, por mucho que fuera justo y necesario; o la renovación de Joaquín a sus 38 años, aunque lo merezca y se trate de un mito viviente. La fiesta debe esperar, 'maquegane' el equipo.