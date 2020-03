Alexis, Rubi, Serra y el modelo del Betis

Alexis, como coordinador de la secretaría técnica del Betis, ha participado en la confección de un plantel que no ha estado dentro del objetivo europeo en toda la temporada. Tres jornadas en descenso, una de ellas como colista; el fracaso en la Copa del Rey -eliminado por un Segunda, el Rayo-; y el resto de LaLiga en zona media-baja de la tabla. Ahora, para colmo, a ocho del descenso, que pudieron ser cinco si al Mallorca le hubiera dado por ganar al Getafe.

Tiene Alexis, por tanto, su cuota de responsabilidad en la difícil situación que atraviesa el equipo, como la tienen los dirigentes, el cuerpo técnico y los jugadores. A la afición hay que eximirla de culpa. Más bien hay que agradecerle tanto apoyo incondicional entregado por tan escaso éxito deportivo recibido.

Hay ultimátum a Rubi, que en fútbol suele ser la antesala del despido. Perder ante el Madrid podría suponer que en el derbi se sentara en el banquillo otro entrenador. Tiene lógica. Tras siete partidos oficiales sin ganar de forma consecutiva, sería una irresponsabilidad no buscar una reacción en el interior del vestuario antes de afrontar un partido con el que el Betis puede, al menos, maquillar una decepcionante temporada. Hablar de salvar la campaña, como el propio Alexis ha reconocido, sería situar al club en una situación de mediocridad que no merecen ni la entidad ni los aficionados.

También es importante que Alexis huya de excusas arbitrales, o del VAR, y ponga de manifiesto la "profunda preocupación" y la obligación de mirar a la zona baja de la tabla. Que Rubi dijera en la previa del Valencia que ve "imposible" que el Betis caiga en descenso implica que tuvo un desliz y se olvidó de que hay frases que no se puede pronunciar en fútbol; y que no conoce la idiosincrasia de un club con una ilimitada capacidad para autodestruirse.

Al futuro, con tan agrio presente, ha dedicado pocas palabras Alexis, aunque ha reconocido los méritos de Marcelino, uno de los entrenadores que suenan para un próximo proyecto en el que no tiene cabida Lorenzo Serra Ferrer, cuyo adiós ha lamentado el coordinador de la secretaría técnica intentando contentar a todos: "Yo nunca voy a decir que Serra no haga falta en el Betis y tampoco voy a dejar de decir que estamos en un crecimiento constante como club. Cuando un matrimonio se separa, el amigo del marido puede tener su opinión pero no debe meterse. Son las partes las que debieron arreglarlo".

La figura de Serra, desde luego, supuso un salto cualitativo. El papel que desempeñó no lo ejerce ahora nadie. No tanto a la hora de fichar, porque la entidad ha modernizado esta parcela, sino al movilizar a la afición con su liderazgo en comparecencias públicas o al aportar conocimiento futbolístico a la hora de ayudar al técnico y al vestuario. El modelo actual, con López Catalán ejerciendo como director deportivo, no está funcionando. ¿Es tan bueno el plantel? ¿El problema es sólo Rubi? Seguramente, tal cual está estructurado, el Betis es capaz de devorar al mejor de los entrenadores.