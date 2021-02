La perfección del 'central total': Jules Koundé

La perfección no existe, pero ayer la rozó Koundé en el partido ante el Barça. Un primer aviso pisando área contraria en un centro chut; golazo en una jugada en la que arranca desde campo propio; muchos pases precisos, muchos cortes oportunos y apariciones por todas las zonas del campo. Un 'central total' que recuerda en acciones a los inicios de Sergio Ramos en el Sevilla (es más elegante el francés) y al Dani Alves (palabras mayores) capaz de ser lateral, organizador y goleador.





¿PERO QUÉ LOCURA ACABAS DE HACER, KOUNDÉ? ????



Se va hasta de su sombra para anotar un golazo y poner al @SevillaFC por delante ??



¡TREMENDO! @jkeey4 #LasCopasEnDAZN ?? pic.twitter.com/2gxTPBVBVT — DAZN España (@DAZN_ES) February 10, 2021

Jules Koundé Vs FC Barcelona pic.twitter.com/GXc5o95epB — Acsess Comps (@_acsess) February 10, 2021

Koundé va a más. Crece en cada partido. Su figura se agiganta y se está convirtiendo enque ha encontradodándole libertad en las arrancadas ofensivas que realiza el francés.haciéndole mil coberturas y ahora esen sus incursiones al ataque.Tenía clarísimoque había fichado a un futbolista que iba ay los partidos le van dando la razón. Ya dijo el director deportivo en la presentación del cuadro que empezó a pintar en su vuelta al Sevilla, que de lo que estaba más convencido era depagó por el jugador del Girondins de Burdeos, ya ha rechazado casi 70 millones de euros del City y casi nadie duda de que su venta alcanzará el precio de su cláusula: 90 millones de euros. Koundé nació en París un 12 de noviembre de 1998. Tieney quien lo fiche sabe que se llevará a un central para marcar una época. Lo juega todo. No se lesiona. Tan sólo ha estado ausente por su. Desde su llegada al Sevilla ha disputado, en los que ha marcadoPese a que mide, una altura mediana para jugar de central, tiene unespectacular al que, seguramente, va a sacar partido también en ataque. Raro es el córner o la falta en la que no toca el balón en área rival, aunque le está faltando aún precisión en el remate., corpulencia, una mayor complexión. Ha superado los errores puntuales que cometía en sus primeros partidos y no se atisba el techo de un jugador que ya se ha proclamado campeón de la Europa League con el Sevilla; que va a jugar unos octavos de Champions ante el Dortmund del delantero de moda en Europa, Haalland ; que puede certificar el pase a otra final de la Copa del Rey del Sevilla en el partido de vuelta ante el Barça en el Camp Nou con 2-o de ventaja en el marcador; y que, con seguridad, muy prontocampeona del mundo en Rusia 2018.De momento, esta temporada la acabará en el Sevilla junto a un entrenador que confía ciegamente en él y le ve un claro margen de crecimiento no sólo por su condiciones, sino tambié, y sobre todo, por su mentalidad, "por su amor al fútbol", dijo Lopetegui en la rueda de prensa previa al partido ante el Barça., escucha a Julen, sigue aprendiendo y pone en práctica las lecciones sobre el terreno de juego. Lecciones de un 'central total' que