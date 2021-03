Sánchez Martínez 'jugó' mejor que el Sevilla de Lopetegui

Falló menos Sánchez Martínez que el Sevilla. Volcar la ira del durísimo varapalo sufrido ante el Barcelona sobre el árbitro puede servir como desahogo a quien no quiere mirarse a sí mismo, pero el Sevilla no se ha quedado sin la final de Copa por culpa de un mal arbitraje. Puestos a medir y a tratar de ser justos, ni el Sevilla ni el árbitro hicieron un partido perfecto, pero la imperfección de los de Lopetegui fue muchísimo más grande que la del colegiado murciano.

También se le puede reprochar a Sánchez Martínez que mostrara la primera amarilla a Fernando y no hiciera lo mismo en un descarado pisotón de Dest a Acuña. En el carrusel de amarillas en la recta final, y la roja a De Jong ya en la grada, casi tienen más culpa los jugadores por focalizar, como su entrenador, a donde no deben que responsabilidad un árbitro que tal vez podría manejar con más mano derecha la desesperación de los futbolistas.

Una hoja de servicio, en definitiva, con fallos que no deben tapar el mal día dey que no está en la final por otras muchas razones. Si empezamos por las más concretas, porque Ocampos no marcó el penalti a falta de poco más de un cuarto de hora para hacer el 1-1 que habría obligado a los de Koeman a marcar tres goles para pasar.

O por el error de En-Nesyri en los instantes finales cuando perdió un balón con todo a favor para aguantarlo marchándose al córner a 'quemar' unos segundos. O porque fue incapaz Vaclik de enviar con la potencia necesaria el balón al área en la última falta de la que dispuso el Sevilla en la prórroga para buscar un gol que le habría clasificado.