Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 en directo | Últimas noticias y medallero de la jornada de hoy 8 de febrero

La segunda jornada de los Juegos Olímpicos de Invierno ya está en marcha y en ella, además de ver a nombres de altísimo nivel como Lindsay Vonn, también se abre la participación española

Muy buenos días y bienvenidos a la segunda jornada de competición en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026 .

Hoy será el día del debut de la delegación española , una responsabilidad que recae en la joven Nora Cornell , aunque eso será por la tarde (19:30) en el snowboard big air femenino, y antes habrá mucho más, destacando la presencia de Lindsay Vonn en el descenso femenino.

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina

El gran nombre del día va a ser sin duda el de Lindsay Vonn, la leyenda estadounidense, que a sus 41 años va a tratar de hacer historia. El motivo no es otro que después de romperse los ligamentos de su rodilla hace una semana, buscará en la prueba de descenso femenino una hazaña épica. Por lo pronto en el último entrenamiento ha sido tercera, lo que habla a las claras de sus intenciones.

Este domingo será el turno de ver en acción a la primera de los 20 españoles presentes en estos JJOO, la agraciada será la joven Nora Cornell, quien a sus 20 años debuta en unos JJOO y lo hace en la espectacular modalidad de snowboard big air. No será hasta las 19:30 cuando salga a la clasificación, en la que sueña con un gran día que le de acceso a la final.