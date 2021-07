Las sevillanas Maribel Pérez y Carolina Robles, a los Juegos Olímpicos de Tokio

La atleta sevillana Maribel Pérez ha sido seleccionada por la Real Federación Española de Atletismo para disputar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que comienzan a el 23 de julio y finalizarán el próximo 8 de agosto.

La velocista, que correrá la prueba reina de dicha especialidad, los 100 metros lisos, pone así la guinda al pastel de una temporada brillante en la que ha ido progresando hasta marcar 11.29.

La sevillana se ha metido por méritos propios en el Juegos Olímpicos pues ha quedado en el puesto 52 del exigente World Athletics Ranking.

Maribel se mostró feliz en sus redes sociales. "¡¡POR FIN PUEDO GRITARLO, CLASIFICADOS PARA JJOO EN 100M!! No llego a recordar desde cuándo empezó a rondar esta idea mi cabeza, quizás no levantara dos palmos del suelo cuando se me paso por primera vez. Mentiría si dijera que ha sido un camino fácil. Sé que si hoy estoy aquí se lo debo a ellos, a mi familia, amigos, a los que estuvieron conmigo todos estos años, por aguantarme (que no es poco), por confiar en mi cuando yo no era capaz y empujarme cuando flaqueaban las fuerzas".

No será la única sevillana, pues Carolina Robles también ha sido seleccionada para la prueba de 3.000 metros obstáculos.