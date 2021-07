Juegos Olimpicos en directo hoy, toda la jornada del 28 de julio: resultados de tenis, fútbol, judo...

07:52 VELA - A falta de tres regatas, Blanca Manchón está fuera de la pelea en RS:X femenino. La sevillana marcha 13ª después de completar hoy las regatas 7,8,y 9 con un 14º, 9º y 14º puestos. Diego Botín y Iago López, segundos en 49er al acabar la jornada.



- A falta de tres regatas, Blanca Manchón está fuera de la pelea en RS:X femenino. La sevillana marcha 13ª después de completar hoy las regatas 7,8,y 9 con un 14º, 9º y 14º puestos. Diego Botín y Iago López, segundos en 49er al acabar la jornada.

07:45 PIRAGÜISMO SLALOM - David Llorente tendrá que jugársela en la segunda manga. por ahora está fuera de las semifinales. Hizo una buena bajada, pero cometió un grave error al saltarse una puerta y recibió una sanción de 50 segundos.

Tristeza y dolor ??. Se nos rompe el corazón ?? al ver así a Paula Badosa.



Ha tenido que abandonar por culpa de un tremendo golpe de calor. ¡Recupérate pronto, @paulabadosa! ???? pic.twitter.com/iOkheciS68 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) July 28, 2021

? ¡Aquí tienes la gran actuación de García y Canalejo para meterse en la final de Dos sin timonel!#Tokyo2020 #TokyoRTVE28J https://t.co/k8ab2A4Sq4 — Teledeporte (@teledeporte) July 28, 2021

- Niko Sherazadishvili pierde en cuartos de final. El judoca español, nuestra mayor opción de medalla, cae ante el ruso Mikhail Igolnikov por un 'ippon'. Aún podría optar al bronce si el ruso llega a la final.- Comienza la contrarreloj masculina, con Ion Izagirre como baza española.Malas noticias para el tenis español. Paula Badosa se retira tras caer en el primer set después de sufrir lo que parece un golpe de calor. La española había ido bajando su rendimiento, posiblemente por este hecho, y había perdido el primer set después de ir ganando por 3-1.- Nuria Villarubla termina novena en la serie clasificatoria con un tiempo de 118.03.- Paula Badosa pierde el primer set (6-3) y tendrá que remontar.- Buenas noticias desde el campo de regatas. Diego Botín y Iago López se ponen líderes en 49er tras ser segundos en la tercera regata.- Paula Badosa busca estar en semifinales ante la checa Marketa Vondrousova, que ayer derrotó a Naomi Osaka.- Nueva Zelanda 1-2 España, primer triunfo de las chicas de Lock, clave en su futuro.- Otro paso más para Niko Sherazadishvili. A cuartos tras derrotar por ippon al sueco Marcus Nyman.- ¡Ya está Pablo Carreño en cuartos de final! el asturiano derrota al alemán Dominik Koepfer por 7-6 (7) y 6-3.- Van Vleuten se venga de las frustración del domingo -cuado creyó que había ganado y fue plata- y arrasa en la crono femenina con un registro de 30:13.49. La plata ha sido para la suiza Marlen Reusser y el bronce para la también neerlandesa Anna Van der Breggen. La española Mavi García ha terminado en el puesto 23 de 25.- La española Inés de Velasco cae eliminada tras perder con la estadounidense Casey Kaufhold (7-3).- Gran Bretaña se lleva el oro en el relevo 4x200 libres masculino con un tiempo de 6:58.58. La plata ha sido para ROC y el bronce para Australia.- Como Canalejo y García, las españolas Aina Cid y Virginia Díaz estarán el la final, también en dos sin timonel.- Tras alguna decepción, la estadounidense Katie Ledecky gana el oro en la final de 1.500 metros con un tiempo de 15:37.34. La plata es para su compatriota Erica Sullivan y el bronce es para la alemana Sarah Kohler.- Llega la gran noticia del día... por ahora. Los sevillanos Jaime Canalejo y Javier García, A LA FINAL del 'dos sin timonel' en los Juegos Olímpicos. Ya son diploma y optarán a las medallas.- España - Nueva Zelanda. Las españolas están obligadas a ganar para no perder sus opciones de pasar a cuartos.- Ya hay final de Seven. Nueva Zelanda y Fiji se enfrentarán por el oro. Argentina y Gran Bretaña lucharán por el bronce.- María Bernabéu cae a las primeras de cambio y no podrá optar a medalla. Pierde ante la judoca de ROC Madina Taimazova- Arranca la prueba contrarreloj femenina con la española Mavi García.- Los españoles Horta y Balastegui se quedan a las puertas de la final en doble scull masculino- Pablo Carreño, el primero de los nuestros en saltar a pista, ya está en acción- Niko Sherazadishvili vence en su primer combate al mongol Antalbagana Gantulga, al lograr un waza-ari en el punto de oro. Ya está en octavos.- Lucas Uittenbogaard, Abe Wiersma, Tone Wieten y Koen Metsemakers dan a los Países Bajos el oro en cuádruple scull masculino. Mientras que China cierra la jornada de medallas con el oro en el cuádruple scull femenino, con Yunxia Chen, Ling Zhang, Yang Liu y Xiaotong Cui.- Más medallas. Australia (Lucy Stephan, Rosemary Popa, Jessica Morrison y Annabelle McIntyre) gana el oro en el cuatro sin timonel femenino y también en el masculino (Alexander Purcell, Spencer Turrin, Jack Hargreaves y Alexander Hill).- También ha empezado hace unos minutos la clasificación en el Foso Olímpicos con la cordobesa Fátima gálvez y el también español Alberto Fernández en competición.- Y lo hacemos con el remo, que abría la jornada junto al tiro, y que ya ha repartido las primeras medallas. Hugo Boucheron y Matthieu Androdias le dan a Francia el oro en doble scull masculino, mientras que las rumanas Ancuta Bodnar y Simona Radis ganan en el femenino.Buenos días, arrancamos la quinta jornada de competición en estos Juegos Olímpicos.