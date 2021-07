Lamdassem: "Quiero estar entre ocho primeros en el maratón"

Madrid, 28 jul (EFE).- Ayad Lamdassem, que correrá el maratón de los Juegos Olímpicos de Tokio, declaró este miércoles a EFE que su objetivo es "acabar entre los ocho primeros y ganar un diploma".



Lamdassem, que en octubre cumplirá 40 años, batió el pasado 6 de diciembre de 2020 en Valencia el récord nacional que poseía Julio Rey en maratón con 2h.06:35.



"Llego muy bien. Nunca estuve en mi vida preparando una carrera como esta y voy a intentar quedar entre los ocho primeros en los Juegos. Voy concienciado en ir a por el diploma olímpico. No tengo edad para ir solo a participar, voy a por todas", dijo Lamdassem, en la despedida oficial del equipo de maratonianos en Madrid.



Para Lamdassem, que compitió en Pekín 2008 y Londres 2012 en 10.000 metros, el gran favorito para ganar el maratón es el keniano Eliud Kipchoge.



"Es muy inteligente y solo ver la manera que corre le hace ser el favorito. Lo veo ganador", subrayó Lamdassem, que, a sus 39 años, espera tirar de experiencia en esta nueva cita olímpica.



"Tener experiencia es importante. Mucha gente joven viene a participar o a probar en sus primeros Juegos pero la edad corre para todos y yo no puedo tener otra oportunidad. Es el último cartucho y no vale fallar. Solo pienso en estos Juegos, no miro más allá", apuntó.



La incertidumbre sobre la celebración o una nueva cancelación de los Juegos no ha afectado a la preparación de Lamdassem. "No me ha afectado para nada. El año pasado no tenía opciones de ir a Tokio, he conseguido la plaza, y ahora solo pienso en aprovechar la oportunidad", concluyó.