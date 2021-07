Javi Guerra: "El objetivo es estar cerca del diploma olímpico"

El atleta segoviano Javi Guerra, triple campeón de España de maratón, afronta ilusionado su debut olímpico en Japón con el objetivo de estar "cerca del diploma" (8 primeros) en una carrera para la que el gran favorito es el keniano Eliud Kipchoge.



Javi Guerra (Segovia, 1983) competirá en el maratón de los Juegos, que se disputará en Sapporo, acreditando como mejor marca 2h07:27 en Sevilla. Será la segunda oportunidad para ser olímpico tras el intento frustrado de serlo en Río de Janeiro (2016), cuando una tromboflebitis en la zona baja del gemelo de la pierna izquierda se lo impidió, estando ya en la ciudad carioca.



P: ¿Cómo llega a estos Juegos?



R: Muy contento y muy satisfecho con la preparación, que ha sido larga. He tratado de trabajar todos los aspectos posibles, desde la adaptación al calor, la altitud, ritmos de carrera e incluso la orografía. En general creo que llego en buenas condiciones.



P: ¿Cómo es eso de recrear el clima de Japón en una habitación?



R: Dentro de mi casa dispuse una habitación para introducir la cinta de correr y una bicicleta más un generador de calor con una estufa para recrear situaciones parecidas a las que me puedo encontrar. Situaciones de calor, de máximo 40-45 grados, con bastante humedad. He hecho entrenamientos en activo y en pasivo estando horas adaptándome el organismo al calor. Ha sido un trabajo de muchos meses.



P: ¿Cómo ha vivido la incertidumbre por la celebración de estos Juegos?



R: He tratado de abstraerme de todas las informaciones porque confiaba que se iban a celebrar. Me parecía impensable que con tan poco tiempo se volvieran a cancelar. He estado centrado en el día a día, no mirando mucho más allá.



P: ¿Con qué puesto sueña?



R: Estar cerca del diploma olímpico es el objetivo. No es fácil porque es un maratón olímpico, las condiciones van a ser duras, los rivales son difíciles y el circuito va a castigar. Hay que hacer una carrera inteligente. A partir del kilómetro 30 si haces una carrera buena puedes arañar muchos puestos y estar cerca del diploma.



P: ¿Le preocupa el calor?



R: Creo que estoy preparado para afrontarlo bien. He trabajado mucho y le tendré respeto pero no miedo. Me he expuesto a situaciones complicadas, he salido bien y en ese sentido va a ser positivo para mí.



P: En los Juegos de Río de Janeiro se quedó sin poder correr a última hora. ¿Ha pensado mucho en ello?



R: Sí, es innegable. Vienen recuerdos y malos momentos de esa situación desagradable a nivel personal y deportivo, pero la vida siempre te da una segunda oportunidad y hay que saber aprovecharla y disfrutarla.



P: ¿Cuál es su favorito para ganar el oro en Japón?



R: Eliud Kipchoge, sin duda. Cuenta casi las carreras por victorias y estoy seguro de que en esta va a estar luchando por el oro porque es el principal candidato.



P: ¿Cómo afectan unos Juegos sin público a un corredor?



R: Desluce mucho, porque la adrenalina de llegar al estadio y ver a gente no la vamos a tener. En las pruebas de ruta se esta viendo que hay gente, aunque no mucha, pero al final estás centrado en competir bien.



P: ¿Le hubiera acompañado alguien a Japón?



R: Sí, mi pareja, familia y amigos. El entorno siempre intenta acudir, más aún en los Juegos, pero desde el principio nos dijeron que sería imposible.



P: Siendo realista, ¿con qué sueña para el día de la carrera?



R: Sueño con disfrutar de un maratón olímpico habiendo dado el cien por cien y sacando a relucir todo lo que llevo entrenado. Con eso me conformo y saldrá un buen resultado.



David Ramiro