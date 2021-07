Jornada 7 de los Juegos Olímpicos de Tokio en directo hoy: resultados de tenis,tiro, baloncesto...

07:45 PIRAGÜISMO SLALOM - Nuria Vilarrubla se mete en la final de C1 con un tiempo de 119.9 segundos. La final arranca en poco más de una hora. ¡Enorme!



07:15 TIRO - ¡Alberto Fernández, fuera de la final de foso olímpico! Era nuestra mejor opción a medalla del día. El tirador español erró en el séptimo plato.





La selección española de waterpolo ha sido un vendaval ante Kazajistán (16-4)



Lo más destacado del partido, en este enlace #TokyoRTVE29J pic.twitter.com/uRIhPJXny2 — Teledeporte (@teledeporte) July 29, 2021

- Nuria Villarubla ya busca la final del C-1 en aguas bravas.- Pleno de Alberto Fernández en la última manga. Se jugará el pase a la final en un desempate con otros cinco tiradores.- El arquero español David Castro cae ante el taiwanés Chung-Heng Wei (3-1). Ganó en el primer set (24-28) y perdió los tres siguientes (27-21, 29-26 y 27-24).- Fátima Gálvez reaccionó con un oleno en la cuarta manga, pero falló dos platos en la última y no se mete en la final de tiro. Alberto Fernández, que ha errado un plato en la primera tirada del día, aún pelea por estar con los mejores.- Aparte de las semifinales, hasta cinco finales se disputaban en esta matinal en Tokio. En 800 libres masculinos, Robert Finke supera a Paltrinieri al esprint. Otro oro para EE.UU. se lo ha llevado Caeleb Dressel, que no tiene rival en los 100 libres. El australiano Stubblety-Cook se proclama campeón de los 200 metros braza masculino con un nuevo récord olímpico de 2:06.38. Y China completa su gran actuación con dos oros, el primero de Yufei Zhang en los 200 mariposa y, por último, para concluir la mañana, el del relevo de 4x200 libre femenino, en el que han logrado un tiempo de 7:40.33, nuevo récord del mundo.- Adri Arnaus acaba su recorrido con 68 golpes, 3 bajo par y undécimo provisional.. Tercer triunfo español para asegurar los cuartos de final. ¡Grandes!- Hugo González también se queda fuera de la final de los 200 estilos. Ha acabado con el undécimo mejor tiempo.Importantísimo triunfo de las 'Guerreras', que han mandado a partir del descanso. Los cuartos de final están más cerca.- Jessica Vall se queda a las puertas de la final de 200 braza femenino. Ha sido sexta en su serie con un tiempo de 2:24.87 minutos.- España 13-13 Brasil. Tras ir por detrás toda la primera mitad, incluso varios goles abajo, España se marcha a vestuarios igualada.- España-Kazajistán. Arranca el waterpolo masculino. Tras los dos triunfos iniciales, los españoles quieren asegurar los cuartos.- Y comenzamos con muy buenas noticias. Nico García se mete en la final de 200 espalda con la sexta mejor marca. Más opciones a medalla.- España-Brasil. Las 'Guerreras' comienzan un duelo en el que pueden dar un paso de gigante hacia cuartos.- Arrancan las pruebas en la piscina con varios españoles en la lucha por entrar en las finales.- La cordobesa Fátima Gálvez busca lo imposible, remontar desde la 20ª plaza y meterse en la final. Alberto Fernández sí está en la lucha y con no fallar le bastaría apra entrar en la pelea final.- Ya ha comenzado la competición, con os españoles Campillo y Adri Arnaus en busca del 'milagro'.- Aina Cid y Virginia Díaz, tres veces medallistas europeas en dos sin timonel, también han ocupado la sexta plaza en la final de los Juegos Olímpicos de Tokio, en la que se impuso el bote de Nueva Zelanda (6:50.19). A ellos se ha unido un tercer diploma olímpico, el de Caetano Horta y Manel Balastegui, que han ganado la final B en la categoría del doble scull masculino.- Hace unos minutos, el dos sin timonel de los sevillanos Jaime Canalejo y Javier García terminó sexto en la final de los Juegos de Tokio, donde llegaron a hacer soñar con la medalla para desfondarse al final.Arrancamos una jornada en la que hay varias opciones de medalla y aunque no somos favoritos en ninguna, siempre queda la esperanza de lograr la hazaña. Por si queréis saber qué nos espera hoy, aquí les dejamos el calendario de los españoles y las opciones de medalla.