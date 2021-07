Carreño, desbordado por Khachanov, luchará por el bronce

No ha podido set. Pablo Carreño ha perdido frente al ruso Karen Khachanov en las semifinales del torneo de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, disputadas en el Centro de Tenis Ariake, en dos sets, por 6-3 y 6-3 en un partido en el que su rival fue muy superior, y peleará este sábado por la medalla de bronce.



El asturiano no tuvo opción alguna frente a la 'apisonadora' Karen Khachanov, duodécimo cabeza de serie, y buscará subir al podio olímpico contra el perdedor de duelo entre el serbio Novak Djokovic y el alemán Alexander Zverev.

?? El tenista español Pablo Carreño ha sucumbido en semifinales ante el moscovita Karen Khachanov.



El representante del Comité Olímpico Ruso ha estado intratable. ¡Así ha sido el cierre del partido por un doble 6-3! ?? #TokyoRTVE30J #Tokyo2020 https://t.co/bP3AATAYGF pic.twitter.com/Q9Rp3bUegp — RTVE Deportes (@deportes_rtve) July 30, 2021

??? Palabras de @pablocarreno91:

"A pensar ya en el partido de mañana, que es otra opción de medalla". ????

"Quiero agradecer todos los mensajes de cariño y de ánimo que estoy recibiendo". ??

Toda España está contigo, Pablo. ¡Vamos a por esa medalla con #ElCorazónDeEspaña! ?????? pic.twitter.com/jiATSq6KtP — Comité Olímpico Español (@COE_es) July 30, 2021

El primer set se le complicó al asturiano cuando estando igualados a dos juegos perdió su tercer servicio. El ruso lo hizo correr llevándolo a la red desde el fondo de la pista con sus dejadas y buscándole el contrapié para desarmarlo, y respondió con efectividad a su potente saque, rompiéndole un segundo saque que le dio el set.La segunda manga no empezó mucho mejor. Carreño volvió a perder su tercer servicio y Khachánov exprimió al máximo su poderoso saque. El moscovita logró colocar diez saques directos en el partido (siete sólo en el segundo set), mientras que los de Carreño no terminaban de entrar y sólo realizó uno con éxito.Tan solo hubo un atisbo de esperanza para Carreño en el quinto juego de la segunda manga, en el que dispuso de la única bola de ruptura en todo el pulso, pero la cinta le negó el sueño de la medalla para el que tendrá que rehacerse, pues tendrá que pelear contra un rival duro.El ruso puso el marcador 5-2 a su favor con un último punto que entró tras dar en la red, que se convirtió en un rival más para el español, que vio perdidos varios puntos por ella. Pese a que Carreño presentó batalla, Khachánov sólo tuvo que esperar a ganar su servicio para llevarse el set por 6-3 y con él, el partido, en una hora y 19 minutos, y el pase a la final."Karen ha estado de diez y no me he sentido cómodo en ningún momento. He intentado hacer cosas diferentes, pero no han salido. Hay que pensar en recuperarme mentalmente y físicamente. Son unos Juegos y una oportunidad muy grande y que habría firmado antes de jugarlos", manifestó Carreño en declaraciones a Televisión Española.