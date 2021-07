España 15-9 Australia: ¡A lo grande! Primeras de grupo

La selección femenina de waterpolo se levantó de la derrota sufrida ante Países Bajos y protagonizó una magnífica exhibición ante una rival directa como Australia, que también aspiraba a la primera plaza del grupo A, y da un paso importante para disponer de un mejor rival en el trascendental cruce de cuartos de final.



Al contrario que en dicho partido, las pupilas de Miki Oca en esta oportunidad se mostraron impecables en las superioridades, tanto en ataque, con un porcentaje tremendo, como en defensa, para frenar a las jugadoras 'aussies', incapaces al final de evitar el tercer triunfo de España, que acababa de perder el récord olímpico de victoria más amplia con el triunfo de Países Bajos sobre Sudáfrica por 33-1.



Aunque Bronte Halligan inauguró el marcador, al final sería la única ocasión en la que la selección española iría por detrás en el marcador. Rápidamente Pili Peña y Bea Ortiz dieron la vuelta al electrónico y nunca cedió la iniciativa pese a que en el capítulo de exclusiones Australia salía más que beneficiada.

Waterpolo ???? | ¡Así ha derrotado la selección femenina de waterpolo a Australia (15-9)!



Waterpolo | ¡Así ha derrotado la selección femenina de waterpolo a Australia (15-9)!

Tras cerrarse el primer parcial con empate a tres con un gol de Hannah Buckling, mantuvo la iniciativa España gracias a las boyas. Paula Leiton y Maica García, esta con dos tantos seguidos, abrieron el primer hueco (6-4), pero aún Australia resistió gracias a su capitana, Rowie Webster, que respondió con otro doblete.La primera parada del partido de Laura Ester y la tercera diana seguida de Maica García enviaron el choque al descanso con ligera ventaja de España (7-6), que tras el 8-7 se lanzó definitivamente en pos del triunfo sin dar opción alguna a las jugaoras de Predrag Mihailovic.Bea Ortiz, Paula Leiton y Anni Espar elevaron la cuenta hasta el 11-7. España se crecía en defensa y era eficaz en ataque (12-7), aunque no había que relajarse ante una posible reacción de las oceánicas para no tener sustos postreros.Matilda Kearns se negó a rendirse antes de tiempo y con un doblete apretó algo el marcador (12-9), pero no hubo problema porque Judith Forca le devolvió la misma moneda y Bea Ortiz, la máxima artillera del encuentro con 5 tantos, pusieron la rúbrica a un triunfo tan necesario como brillante para las aspiraciones de una selección española que dio un golpe en la mesa del grupo tras la ajustada derrota ante Países Bajos.Espera, con el liderato en el bolsillo, espera ya rival en los cuartos de final, que podría ser China.Laura Ester, Anna Espar (1), Bea Ortiz (5), Clara Espar, Pili Peña (1), Roser Tarragó, Paula Leiton (2) -equipo inicial-, Bach, Elena Ruiz, Irene González, Forca (3) y Maica García (3)Yanitsas, Gofers, Buckling (1), Halligan (1), Armit, Webster (2), Arancini (1) -equipo inicial-, Knox (1), Ridge, Mihailovic, Kearns (2) y Andrews (1).Parciales: 3-3, 4-3, 4-1 y 4-2.Árbitros: Sebastien Dervieux (FRA) y Arkadiy Voevodin (RUS).