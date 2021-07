Sergio Fernández: "He luchado contra circunstancias que se escapan a mi"

El navarro Sergio Fernández, plusmarquista y campeón de España de 400 metros vallas, lamentó la eliminación en primera ronda de los Juegos Olímpicos de Tokio y aseguró que durante un tiempo ha luchado "contra circunstancias" que se escapan a él y que las lesiones le privaron de entrenar el último mes como le hubiera gustado.



Sergio Fernández quedó eliminado en la primera ronda de los Juegos Olímpicos con un séptimo puesto en la segunda serie y un tiempo de 51.51 segundos. Pasaban a semifinales los cuatro primeros de cada serie y cuatro más por tiempos.



"He realizado una marca muy por debajo de mis posibilidades, pero quiero ir un poco más allá. He luchado durante este tiempo contra muchas circunstancias que se escapan a mi y creo que me puedo quedar con eso", declaró el atleta navarro al concluir su participación en los Juegos.



El subcampeón de Europa de 2016 y plusmarquista nacional con el récord nacional establecido en 48.87 ha afrontado sus segundos Juegos Olímpicos -alcanzó las semifinales en Río 2016- lastrado por las lesiones. venía de unos años complicados por las lesiones.



"La gente que nos sigue no estará satisfecha con el resultado, yo tampoco, pero creo que con todas las dificultades que he tenido necesitaba cerrar esta etapa que abrí en los Juegos de Río de Janeiro con objetivos como era estar en una final o vete tú a saber, porque soy demasiado ambicioso y a veces mi cabeza vuela demasiado", confesó.



"La realidad es que no he llegado en mi mejor estado de forma, las lesiones me han privado de entrenar este último mes como me hubiera gustado, pero me quedo con el honor, el tesón y saber que he estado ahí día tras día", apuntó el atleta navarro, que, por último, quiso agradecer "a toda la gente que hizo posible" que acudiera a Tokio.