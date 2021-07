¡Brutal Carreño! Logra un bronce que sabe a oro

Pablo Carreño ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio, la quinta presea para España, tras derrotar al número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, por dos sets a uno, 6-4, 6-7(6) y 6-3.



El partido empezó igualado, con el asturiano sufriendo para mantener su saque, pero todo cambió a partir del 2-2. Carreño rompió el tercer servicio al de Belgrado, visiblemente descontento con su actuación, y a punto estuvo de rompérselo una segunda vez en su quinto saque, en el que Djokovic cometió dos dobles faltas y Carreño tuvo dos puntos de set. No lo logró, pero finalmente, el español acabó cerrando el set con su saque tras remontar un 15-40.

UN BRONCE QUE SABE A ORO ??



¡PABLO CARREÑO CONQUISTA UNA MEDALLA HISTÓRICA ANTE EL NÚMERO UNO! ????????????????????????????????



Espectacular, @pablocarreno91 ???????????????? pic.twitter.com/EfolJxnyfE — Eurosport.es (@Eurosport_ES) July 31, 2021

La segunda manga estuvo más reñida. Ambos tenistas defendieron sus servicios con todas sus armas, moviéndose por el fondo de la pista y ejecutando restos y dejadas para irse al 'tie break'. Ahí, Carreño mantuvo su nivel y, pese a empezar 1-4 abajo, igualó y contó con una bola de partido con 6-5. Djokovic la salvó con dos saques espectaculares y acabó llevándose el set (8-6 en el 'tie break').El último set empezó complicado para Djokovic, al que no le beneficiaba un partido largo y acusaba el cansacio de los dos partidos disputados el día anterior. Carreño defendió con arrojo su primer servicio y rompió el del serbio, que desesperado acabó tirando la raqueta a las gradas vacías. No sería sancionado por ello.Con 3-0 a su favor y Djokovic desquiciado, Carreño no se fue del partido y, pese a los malos modos del rival y a que trató de sacar al asturiano del encuentro, supo mantener en todo momento su ventaja. El número uno del mundo no se rindió, aguantó y presionó, y salvó con golpes espectaculares hasta cinco bolas de partido. A la sexta, cayó.Carreño, tras dos horas y 47 minutos de encuentro, era de bronce. Su sueño se hacía realidad.El gijonés sumó, además, la decimotercera medalla para el tenis español en los Juegos Olímpicos, en los que la 'Armada' ha conseguido 2 oros, los de Rafa Nadal en Beijing 2008 y el de Nadal y Marc López en dobles en Río de Janeiro 2016, 7 platas y cuatro bronces, con el del tenista asturiano en Tokyo 2020.