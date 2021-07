Echevarría: "Esto es una guerra y vamos a dar pelea"

Tokio, 31 jul (EFE).- El atleta cubano Juan Miguel Echevarría, que accedió a la final olímpica de longitud con su mejor salto del año (8,50 metros), declaró que en Tokio se siente en "excelentes condiciones" y ve la lucha por las medallas como "una guerra" en la que va a dar pelea.



Echevarría, con 8,50 metros en su primer salto, accedió automáticamente a la final olímpica de longitud y se fue a descansar, puesto que la marca de clasificación directa era de 8,15.



"Me siento en excelentes condiciones y por eso me salió una súper marca. Todo está saliendo bastante bien y esperamos que continúe así en la final", dijo Echevarría, que aseguró "esto es una guerra y va a dar pelea".



El atleta cubano tuvo que competir en un estadio sin público debido a las restricciones derivadas de la pandemia global de coronavirus.



"Siento que no hay público porque me gusta el espectáculo y es complicado competir sin personas, pero no existen otras opciones y hay que aceptarlas. Ahora mi concentración está en descansar y preparar la final", declaró el atleta cubano al pasar por la zona mixta del Estadio Olímpico.



Echevarría, de 22 años, fue tercero hace dos años en los Mundiales de Doha y campeón panamericano en Lima. En 2018 había conquistado el título mundial en pista cubierta con un salto de 8,46 en Birmingham (Reino Unido).



En la final de Tokio, que se disputará en la sesión matinal del 2 de agosto, se encontrará también con su compatriota Maykel Massó y el español Eusebio Cáceres.